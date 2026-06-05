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Nyitókép: Getty Images/whyframestudio

Darázsfészekbe nyúlhatott a kormány a vendégmunkás-szigorítással

Infostart / MTI

Erősödő munkaerőhiánytól és a gazdaság növekedési kilátásainak romlásától tartanak szakmai szervezetek a harmadik országokból érkező vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeinek szigorítása miatt.

A pénteki kormányszóvivői tájékoztatón jelentették be, hogy a kormány szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét, első lépésként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások.

A Pensum Group Nyrt. munkaerő-kölcsönző vállalat az MTI megkeresésére közölte: a bejelentés rövid távon, a következő 2-3 hónapban leginkább a mezőgazdaság és a vendéglátóipar szezonális munkaerőigényét érintheti, ahol már évek óta főleg vendégmunkásokkal lehetett pótolni a nyáron hirtelen jelentkező munkaerőhiányt.

A társaság szerint a gazdaság egészét érintő kedvezőtlen hatások középtávon, fél éven belül jelentkezhetnek. Mivel a vendégmunkások alkalmazása ma Magyarországon gazdasági szükségszerűség, kiváltása rövid távon nem lehetséges a belföldi munkaerőtartalék mobilizálásával és a külföldön dolgozók hazacsábításával. A betöltetlen munkahelyek jellemzően nem azok, amelyek mozgósítanák a belföldi munkaerőtartalékot, vagy visszacsábítanák a külföldön dolgozókat – tették hozzá.

Az intézkedéssel kapcsolatban komoly a félelem nemcsak a nagy foglalkoztatóknál, hanem a kkv-szektorban is, mivel a vendégmunkások alkalmazásának ellehetetlenítése esetén nem tudják pótolni a kieső munkaerőt – jelezte a Pensum.

A vendégmunkások behozatalának akár csak átmeneti megszüntetése a Pensum Group álláspontja szerint olyan helyzetet teremt, amely a gazdaság növekedési kilátásait rontja.

Várható az intézkedés miatt a gazdasági visszaesés, költségvetési bevétel-kiesés, a magyar munkabérek pedig nem fognak az intézkedés következtében emelkedni.

A Pensum Group bízik benne, hogy az intézkedés csak átmeneti. Felülvizsgálják és belátható időn belül egy olyan új szabályozás lép életbe, amelynek kialakítása során széles körű szakmai egyeztetés valósul meg, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra, valamint a munkavállalói érdekképviseletekre, és ebben a kérdésben társadalmi konszenzus jön létre Magyarország érdekeinek figyelembevételével – írták.

A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége (MMOSZ) közölte: sajnálatosnak tartja, hogy a kormány a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel történő előzetes egyeztetés nélkül hozta meg döntését a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból érkező munkavállalók gyorsított eljárásban történő foglalkoztatásának megszüntetéséről. Bíznak abban, hogy a szabályozási rendszer esetleges újraalkotása során a jövőben lehetőség nyílik a szakmai szervezetek és a döntéshozók közötti érdemi párbeszédre, amely hozzájárulhat a munkaerő-piaci és gazdasági szempontok együttes érvényesüléséhez – írták.

Az MMOSZ szerint a döntés rövid távon elsősorban azokat a vállalatokat érintheti érzékenyen, amelyek működésük során jelentős mértékben támaszkodtak az ezekből az országokból érkező munkavállalókra. Egyes feldolgozóipari, logisztikai és szolgáltatási területeken ismét felerősödhet a munkaerőhiány, különösen azokban a munkakörökben, amelyekre tartósan nehéz megfelelő számú magyar munkavállalót találni. Az MMOSZ hangsúlyozta:

a jelenlegi magyar munkaerőpiacon rendelkezésre álló munkaerő-tartalékok önmagukban nem elegendők a gazdaság teljes munkaerőigényének kielégítésére.

A demográfiai folyamatok, az alacsony munkanélküliségi ráta és a tartós szakemberhiány miatt számos ágazatban továbbra is szükség van külföldi munkavállalók szabályozott és ellenőrzött foglalkoztatására. Ezt támasztja alá az is, hogy a jelenleg Magyarországon jogszerűen dolgozó munkavállalók számára továbbra is biztosított a munkavállalási jogosultság meghosszabbításának lehetősége.

Közép távon a vállalatok várhatóan fokozott figyelmet fordítanak a hazai munkaerő-tartalékok bevonására, a munkaszervezési és technológiai fejlesztésekre, valamint az automatizációs megoldások alkalmazására. Ezek azonban önmagukban nem képesek rövid időn belül pótolni a hiányzó munkaerőt, ezért a magyar gazdaság versenyképességének megőrzése érdekében továbbra is szükség van a külföldi munkaerő ellenőrzött és a gazdaság igényeihez igazodó bevonására – hangsúlyozta az MMOSZ.

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Kezdőlap    Gazdaság    Darázsfészekbe nyúlhatott a kormány a vendégmunkás-szigorítással

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