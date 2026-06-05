Egy korábbi profi MMA-harcos fékezte meg az őrültségre készülő utast a gépen – videó

A Frontier Airlines vasárnap indult San Juanból a Chicago O’Hare nemzetközi repülőtérre, de egy dühöngő utas miatt végül Miamiban hajtott végre kényszerleszállást – számolt be a New York Post.

A férfi először megpróbálta felfeszíteni a vészkijárati ajtót, majd állítólag figyelmen kívül hagyva a légiutas-kísérők kérését, hogy üljön le és nyugodjon meg, a repülőgép elejéhez rohant, ahol be akart jutni a pilótafülkébe.

Később egy szolgálaton kívüli légiutas-kísérő önként jelentkezett, hogy segítsen a helyén tartani, de a férfi őt is megtámadta. Végül egy utas – egy korábbi profi MMA-harcos – lendült akcióba, lefogta a kiabáló embert, és kábelkötözővel kötözte össze a csuklóját.

WATCH: Passengers restrain a man onboard a Frontier Airlines flight to Chicago's O'Hare on Sunday after he reportedly tried to open an emergency exit door in an attempt to jump off the plane mid-flight.



According to the Federal Aviation Administration, Frontier Airlines flight… pic.twitter.com/g3QBearixJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 2, 2026

A gép végül biztonságosan landolt, majd a dühöngő utast letartóztatták, testi sértés vádjával. A járat az incidens után néhány órával folytatta útját Chicagóba.