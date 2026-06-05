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Nyitókép: Chalabala/Getty Images

Egy korábbi profi MMA-harcos fékezte meg az őrültségre készülő utast a gépen – videó

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Tajtékzó utas miatt kellett megszakítania egy repülőnek az útját a napokban. Az agresszív férfi a levegőben próbálta meg kinyitni a vészkijáratot, majd a pilótafülkébe is be akart jutni.

A Frontier Airlines vasárnap indult San Juanból a Chicago O’Hare nemzetközi repülőtérre, de egy dühöngő utas miatt végül Miamiban hajtott végre kényszerleszállást – számolt be a New York Post.

A férfi először megpróbálta felfeszíteni a vészkijárati ajtót, majd állítólag figyelmen kívül hagyva a légiutas-kísérők kérését, hogy üljön le és nyugodjon meg, a repülőgép elejéhez rohant, ahol be akart jutni a pilótafülkébe.

Később egy szolgálaton kívüli légiutas-kísérő önként jelentkezett, hogy segítsen a helyén tartani, de a férfi őt is megtámadta. Végül egy utas – egy korábbi profi MMA-harcos – lendült akcióba, lefogta a kiabáló embert, és kábelkötözővel kötözte össze a csuklóját.

A gép végül biztonságosan landolt, majd a dühöngő utast letartóztatták, testi sértés vádjával. A járat az incidens után néhány órával folytatta útját Chicagóba.

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repülőgép

kényszerleszállás

vészkijárat

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