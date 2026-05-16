Megnyitották a Karmelita kolostort is, Magyar Péter vezette körbe az újságírókat – videó

A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a Várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi „tárlatvezetést”. Pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita kolostorba és az általa csak „Rogán-féle luxusminisztériumnak” nevezett korábbi Miniszterelnöki Kabinetirodába erre a hétvégére, és néhány perc alatt betelt a kétezer hely.

A Karmelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés – közölte Magyar Péter. Hozzátette, azon gondolkoznak, hogy a következő hétvégéken is megnyitják a „luxusminisztériumot”, ahol a szociális és családügyi tárca munkatársai dolgoznak majd. Az elhangzottak szerint a szabadkarmelita.hu oldalon lehet foglalni a későbbi vezetésekre (25 fős csoportok vannak), ez cikkünk készültekor nem volt elérhető.

A bevezető után videón közvetítették az újságírók bejárását a két ingatlanban, valamint a Belügyminisztériumban is.

Papp Gábor, a Várkapitányság kulturális és turisztikai igazgatója és Papp Henrietta történész mondott el számos információt az egyes termekről és a látható műalkotásokról. 300 éves falak között jártak a résztvevők a katolikus szerzetesrendről elnevezett kolostorban. A karmelita rend ma is működik, szerzetesek és világi tagokkal. A karmeliták Buda visszafoglalása után költöztek vissza Budára és építették meg a Várhegyen a templomukat, kolostorukat. Ekkor a ferences rend már jelen volt a várban, ők a mai Sándor-palota irányában építkeztek. A karmeliták mintegy 100 évig voltak jelent a helyszínen, mert II. József feloszlatta azokat a szerzetesrendeket, amelyek nem betegápolással és oktatással foglalkoztak, a karmeliták pedig egy szemlélődő, kontemplatív rend, amely tagjainak így mennie kellett a Várból is. Később az épületnek sokféle funkciója volt, például az a tér, ahol egy orgona is található, sokáig színielőadásoknak adott helyet, Blaha Lujza és Déryné Széppataki Róza is fellépett itt. Az egykori szentélyben állt a színpad. Kisebb-nagyobb megszakításokkal ez a színház funkció 2014-ig működött, utolsóként a Nemzeti Táncszínház játszott itt. A felújítás után rendezvényteremmé alakították a teret. Az orgonával szemben Kisléghi Nagy Ádám Sacra Conversatio (Szentbeszélgetés) című alkotása látható. A kép középpontjában Szent Benedek, Európa védőszentje áll.

Továbbhaladva a csoportok az épület belső kertje felé haladnak számos termen keresztül. Közben az is elhangzott, hogy a Karmelitában koncertsorozat zajlik, májusban és júniusban lesz még egy-egy rendezvény. Az egykori kolostor belső kertjében a magyarok nagyasszonyáról elnevezett szökőkút is áll gyümölcsfák és egy kocsányos tölgy társaságában.

A két emelet belmagasságú könyvtár az egykori templomtér szentélyéből lett kialakítva, az ablaka a Dunára néz. A polcokon könyvritkaságok láthatók, illetve Perczel László híres, 1862-ben készült glóbuszának másolata látható még a teremben.

A kormányüléseknek otthont adó Batthyány Lajos-terem (ő volt az első magyar miniszterelnök) felé vezető folyosón egykori magyar miniszterelnököket ábrázoló festmények láthatók a falakon. Ez a hely volt az egykori kolostor refektóriuma, itt étkeztek a szerzetesek.

Ezután az egykori szerzetesi cellákat összenyitva létrejött termeken keresztül vezet a látogatói útvonal, ott a kormányülésre várakozók gyülekeztek, a falakon különböző múzeumokból kölcsönzött festmények függenek. Ezek Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint jórészt június 30-ig vannak kikölcsönözve.

Innen egy nagy teraszra visz az út, ahonnan kilátás nyílik a Dunára és Pestre. A kertben látható egy két karmelita szerzetest ábrázoló szobor, illetve áll egy 16 méter magas zászlórúd, azon függ a nemzeti lobogó. Állami ünnepségek fogadásai is itt zajlottak, illetve illusztris politikusokat és más személyiségeket is itt látott vendégül Orbán Viktor volt miniszterelnök. Innen balra a Sándor-palota (a köztársasági elnöki hivatal) terasza látható.

A folyosókon továbbhaladva az egyik falon látható Hunyadi Mátyás halotti pajzsa, erről Magyar Péter szerint kiderült, hogy másolat, nem az eredeti, ami Mátyás király temetési szertartására készült.

A miniszterelnöki térsor első terme a Tisza-terem, két Tisza-miniszterelnök, Tisza Kálmán és Tisza István portréja látható a tárgyalóban. Itt Magyar Péter megjegyezte, hogy Orbán Viktor Tisza Kálmán mintegy 14 éves rekordját döntötte meg 20 évnyi miniszterelnökségével.

Még mindig ott van a Magyar Péter által elhíresültnek nevezett iratmegsemmisítő, amelyet első videós bejárásakor mutatott be, illetve a nyitott Biblia, amely szintén szerepelt azon a felvételen, és amelyben Nagy János, Orbán Viktor volt személyi titkára húzott alá egy részt.

A miniszterelnöki dolgozószobában volt egy íróasztal, illetve tartozott hozzá egy puritán ágy és egy kis fürdőszoba. Innen is nyílt kijárat egy erkélyre, itt olvasta jegyzeteit Orbán Viktor, amikor Magyar Péter még csak leendő miniszterelnökként Sulyok Tamás köztársasági elnöknél járt megbeszélésen.

A Miniszterelnöki Kabinetirodának otthont adó egykori Vöröskereszt-székház helyére felhúzott épület belső tereibe egy fedett belső udvaron át lehet bejutni, a földszinten egy konyha és egy tárgyaló látható, az emeleten pedig egy kör alakú szivarszoba. Ott Magyar Péter elmondta, hogy Rogán Antal saját bevallása szerint nem járt ott, illetve hogy ez az épület eredetileg a külügyi tárcának készült, de végül az a minisztérium nem költözött ide. A menzán átjutva egy csigalépcső vezet a tetőteraszra.

A Belügyminisztérium épületébe lépve a miniszterelnök elmondta: az eredetileg Pénzügyminisztériumnak épült ingatlanba lépve jobbra Ferenc József osztrák császár, magyar király márványtáblája látható, az ő idejében létesült épületet Orbán Viktor miniszterelnöksége idején (a koronavírus-járvány alatt, közel 100 milliárd forintból) újították fel, erre emlékeztet a bal oldali márványtábla. A neogótikus épület a II. világháborúban sérült meg, utána egyetemi kollégiumként, levéltárként működött, a díszteremben egy ideig a Várklub működött, majd cégek béreltek helyiségeket az épületben.

