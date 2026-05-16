MOB: a kormányváltás miatt bizonytalanság van a jövővel kapcsolatban

Mozgás, élmény, olimpia – ez a három szó határozza majd meg az Olimpia Napját, amelyet

immár hagyományosan a Városligetben szervez meg a Magyar Olimpiai Bizottság – az időpont

pedig június 20. Ezen a napon a család összes tagja megtalálja a neki való „ötkarikás” kihívást

– a ráhangolódás pedig ma kezdődik egy öthetes ötkarikás GeoGo kihívással.

Aki csatlakozik ehhez – ami azt jelenti, hogy öt hét alatt legalább öt útvonalat teljesít, és ezek közül az ötödik a városligeti Olimpia Napja rendezvényen tartandó futás – az Team Hungary baseball-sapkát kap ajándékba. (A GeoGo applikáció itt tölthető le.)

A Városligetben a sportági bemutatók, meghívásos minitornák, játékos aktivitások és

gyerekprogramok mellett ismét kiemelt szerepet kap a közösségi futás, amelyre szombattól lehet regisztrálni. AZ MVM közösségi futás délelőtt és délután is elrajtol, az első ezer regisztráló

pedig olimpia napjás, ötkarikás pólót kap ajándékba. Ezen kívül megtartják az immár

hagyományos Streetball All Star gálát az olimpikonok és sportiskolás gyerekek részvételével, de

sor kerül a MOL-ÚJ Európa Alapítvány által támogatott kispályás futballtornára, a

Szerencsejáték kosárlabda bajnokságra és az MBH Bank röplabdabajnokságra is a MOB

partnerei és olimpikonok részvételével.

Lezajlott a MOB-közgyűlés

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szombati évi rendes közgyűlésén azt mondta, elkötelezett támogatója annak, hogy a főváros nyári olimpiának és paralimpiának adjon otthont. Hozzátette: az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont

a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a – főleg közlekedést érintő – városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van.

Többek között az elővárosi közlekedést, a repülőtér könnyebb elérését említette.

Karácsony szerint fontos, hogy Budapest begyógyítsa azokat a sebeket, amelyeket az elmúlt időszakban magyar a magyarnak okozott, továbbá, hogy pártállástól függetlenül legyenek közös célok és közös sikerek. Kifejtette: egy olyan koncepción dolgoznak, ami kinyitja a szervezést a vidéki városok előtt is, így tulajdonképpen egy Duna-menti olimpia valósulna meg.

A tervek között említette meg azt is, hogy a paralimpiára a teljes budapesti közlekedést akadálymentessé kell tenni.

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke beszámolójában azt mondta, hogy a magyar versenyzők jól helytálltak a februári milánó-cortinai téli olimpián, amelyen a legjobb eredmény a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolya páros negyedik helyezése volt. Ezután bejelentette:

a következő hónapban először látogat Magyarországra Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke,

abból az alkalomból, hogy június 11-13-án Budapest ad otthont az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésének.

Az elnök ezután kiemelte, hogy mostantól a figyelmük Los Angeles felé fordul, hiszen „félúton vagyunk a következő nyári olimpiáig, és hamarosan kezdődnek a kvalifikációk”. Bejelentette: a jövő héten kezdik meg a konzultációkat a szövetségekkel, hogy átbeszéljék a közeljövő feladatait. Mint mondta, meggyőződése, hogy a játékok helyszínei kifogástalanok lesznek, sokkal jobb lesz a közlekedés, mint mondjuk idén Olaszországban volt, és nem lesz szükség alternatív olimpiai falu építésére sem.

A szervezet helyzetével kapcsolatban Gyulay annyit mondott, hogy a MOB biztos anyagi lábakon áll és megfelelő tartalékokkal rendelkezik, ugyanakkor a kormányváltás miatt bizonytalanok a jövővel kapcsolatban. Hozzáfűzte: Pósfai Gábor sportot felügyelő belügyminisztert is meghívta a közgyűlésre, aki ugyan nem jött el, de

megállapodtak abban, hogy a jövő héten személyesen egyeztetnek majd.

A 2028-as Los Angeles-i olimpia kapcsán Fábián László főtitkár többek között arról beszélt, hogy a csapasportágakban könnyebb lesz a kvalifikáció, öttusában azonban néggyel csökken a résztvevő versenyzők száma. Új sportágként a fallabda, a baseball-sofball, a lacrosse, a krikett és a flag-futball szerepel majd a programban.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2025-ös évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolókat. Ezekből kiderült, hogy a MOB bevételei tavaly 4,9 milliárd, míg a kiadásai 4,38 milliárd forintot tettek ki, az eredmény tehát több mint 500 millió forint volt.

A tagság jóváhagyta az idei dakari ifjúsági nyári olimpián résztvevő magyar küldöttség összetételét, az eseményen 13 sportágban 26 magyar sportoló indul.

A közgyűlés a MOB tiszteletbeli tagjává választotta Altorjai Sándor korábbi világbajnoki hatodik tornászt, a Magyar Torna Szövetség főtitkárát.

A MOB Életmű díját vehette át Patakfalvy Miklós, a Magyar Taekwondo Szövetség tiszteletbeli elnöke, az európai szövetség elnökségi tagja.

MOB Média díj elismerésben részesült Bera Emese, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió munkatársa, Egyenlő Esélyekért díjat kapott Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok, olimpiai negyedik vízilabdázó, MOB Érdemérmet vehetett át Hargitay András világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes úszó, későbbi szövetségi kapitány, Nagy Róbert Eb-ezüst és bronzérmes súlyemelő, valamint dr. Téglássy György Fair Play-díjas sportorvos.