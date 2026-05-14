2026. május 14. csütörtök Bonifác
Mentés a kisiklott Békés InterCity vonatnál.
Nyitókép: Facebook/Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

Mentőhelikopter érkezett a kisiklott Békés InterCityhez Gyomára

ELŐZMÉNYEK

A MÁV-csoport vezérigazgatója újabb információkat osztott meg a vasúti balesettel kapcsolatban.

A szerelvényen 240 fő tartózkodott, akiknek a mentését ezekben a percekben is végzik az Országos Katasztrófavédelem munkatársai – írja közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Közülük egy fő sérült súlyosabban, ő sajnos épp a mosdóból tartott volna vissza a helyére, amikor a baleset bekövetkezett. Őt mentőhelikopter szállította kórházba, míg a korábban említett másik, könnyebb sérült a többi utassal együtt az Országos Haváriaközpont által biztosított MÁV buszokkal folytatja útját Békéscsaba felé.

A vezérigazgató úton van a helyszínre, ahol a közlekedési miniszerrel együtt tájékozódik majd.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a baleset helyszínén egy mellkasi, fej- és végtagsérüléseket szenvedett nőt találtak, akit fájdalomcsillapítás és rögzítés után mentőhelikopterrel vittek kórházi sürgősségi osztályra.

Hozzátette: a vasútállomásról egy további sérültet is kórházba szállítottak, aki végtag- és mellkasfájdalomra panaszkodott.

A vasúttársaság a forgalmi változásokról azt írta: a vonatok a főváros felől csak Mezőtúrig, Lőkösháza-Békéscsaba felől csak Csárdaszállásig közlekednek. Mezőtúr és Csárdaszállás között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A fennakadás végéig a térség Volán-járatain Mezőtúr - Gyomaendrőd - Mezőberény - Békéscsaba között elfogadják a vasúti jegyeket is.

Feszült volt az átadás–átvétel, „a fő leltáros" nem jött el – mondta Magyar Péter miniszterelnök. 15 órakor találkoztak a régi és az új kormány tagjai: Orbán Viktor exminiszterei, valamint az új kormánynak tagjai, hogy formálisan is lezáruljon az átadás-átvétel. Magyar Péter, aki levezette az ülést, az esemény végén értékelte az átadás folyamatát.
 

A forint továbbra is erős szinteken mozog a vezető devizákkal szemben, miközben a nemzetközi piacokon elsősorban az amerikai kamatvárakozások, a dollár globális mozgása és a geopolitikai kockázatok határozzák meg a hangulatot. A magyar fizetőeszköz az elmúlt hetekben jelentős erősödést mutatott, különösen azután, hogy a piacok egyre nagyobb eséllyel kezdték árazni az EU-források gyors ütemű felszabadítására és a politikai átmenet stabilizálódására Magyarországon

Tovább szűkült az olcsóbb autók kínálata a magyar használtautó-piacon: a 2,5 millió forint alatti hirdetések aránya egy év alatt 5 százalékponttal, 35,6 százalékra csökkent.

Streeting tells Keir Starmer he has "lost confidence" in him - although a leadership contest has not yet been triggered. Sources say Angela Rayner would be prepared to enter if necessary.

