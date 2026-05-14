Mentőhelikopter érkezett a kisiklott Békés InterCityhez Gyomára

A szerelvényen 240 fő tartózkodott, akiknek a mentését ezekben a percekben is végzik az Országos Katasztrófavédelem munkatársai – írja közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Közülük egy fő sérült súlyosabban, ő sajnos épp a mosdóból tartott volna vissza a helyére, amikor a baleset bekövetkezett. Őt mentőhelikopter szállította kórházba, míg a korábban említett másik, könnyebb sérült a többi utassal együtt az Országos Haváriaközpont által biztosított MÁV buszokkal folytatja útját Békéscsaba felé.

A vezérigazgató úton van a helyszínre, ahol a közlekedési miniszerrel együtt tájékozódik majd.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a baleset helyszínén egy mellkasi, fej- és végtagsérüléseket szenvedett nőt találtak, akit fájdalomcsillapítás és rögzítés után mentőhelikopterrel vittek kórházi sürgősségi osztályra.

Hozzátette: a vasútállomásról egy további sérültet is kórházba szállítottak, aki végtag- és mellkasfájdalomra panaszkodott.

A vasúttársaság a forgalmi változásokról azt írta: a vonatok a főváros felől csak Mezőtúrig, Lőkösháza-Békéscsaba felől csak Csárdaszállásig közlekednek. Mezőtúr és Csárdaszállás között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A fennakadás végéig a térség Volán-járatain Mezőtúr - Gyomaendrőd - Mezőberény - Békéscsaba között elfogadják a vasúti jegyeket is.