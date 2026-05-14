Vitézy Dávid miniszter elmondta, miért siklott ki a Békés Intercity, és Lázár János hibájáról is beszélt

Vitézy Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át immár hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés InterCity kisiklásáról Gyoma állomáson. A kisiklott vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett – tette hozzá.

A miniszter közölte, a katasztrófavédelem minden utast kimenekített a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik.

Fontos megjegyezni, hogy ez a pálya 2017-ben lett uniós forrásokból felújítva, alkalmas a 160 kilométer per órás sebességre, és a pályán olyan vonatbefolyásoló berendezés működik, ami ezt a balesetet teljes bizonyossággal meg tudta volna akadályozni – hívta fel a figyelmet. Szavai szerint ez azért nem történt meg, mert a Békés InterCity-t húzó mozdonyon nincs felszerelve olyan berendezés, ami a vonatbefolyásoló rendszerrel való együttműködésre alkalmas lenne, „magyarul, nincs meg az a fedélzeti számítógép, melynek segítségével a sebességtúllépés esetén azonnal központilag be lehetne avatkozni és lelassítani a vonatot.”

Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy

a probléma régóta ismert, legutóbb 2022 decemberében hívta fel az akkor hivatalba lépő Lázár-minisztériumot a Közlekedésbiztonsági Szervezet ennek orvoslására, de semmi nem történt, választ sem kaptak.

Helyette a leköszönő kormány minden másra költötte a pénzt – mutatott rá.

Úgy folytatta: a 160 kilométer per óra sebesség elérését ezen a vonalon nem csak a vonatbefolyásoló hiánya, de a 40-50 éves elavult kocsik alkalmatlansága is okozza.

„Az új InterCity kocsik beszerzését szintén 2022 végén állította le a ma leköszönt miniszter – ez a feladat is ránk vár”

– írta.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a konkrét baleset körülményeit a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV is vizsgálja, de mindenképp már most levonható tanulság az, hogy a fedélzeti vonatbefolyásoló berendezések fejlesztésére és az InterCity-kocsik cseréjére végre költeni kell. „Ezt is jelenti, amikor azt mondom: a vasútrombolás helyett a vasútfejlesztés korszaka kell, hogy következzen végre” – fogalmazott Vitézy Dávid, aki jobbulást kívánt a sérülteknek.