ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.77
usd:
306.37
bux:
132426.66
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mentés a kisiklott Békés InterCity vonatnál.
Nyitókép: Facebook/Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

Vitézy Dávid miniszter elmondta, miért siklott ki a Békés Intercity, és Lázár János hibájáról is beszélt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltón megengedett sebességet a Gyoma állomáson kisiklott vonat – tájékoztatott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át immár hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés InterCity kisiklásáról Gyoma állomáson. A kisiklott vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett – tette hozzá.

A miniszter közölte, a katasztrófavédelem minden utast kimenekített a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik.

Fontos megjegyezni, hogy ez a pálya 2017-ben lett uniós forrásokból felújítva, alkalmas a 160 kilométer per órás sebességre, és a pályán olyan vonatbefolyásoló berendezés működik, ami ezt a balesetet teljes bizonyossággal meg tudta volna akadályozni – hívta fel a figyelmet. Szavai szerint ez azért nem történt meg, mert a Békés InterCity-t húzó mozdonyon nincs felszerelve olyan berendezés, ami a vonatbefolyásoló rendszerrel való együttműködésre alkalmas lenne, „magyarul, nincs meg az a fedélzeti számítógép, melynek segítségével a sebességtúllépés esetén azonnal központilag be lehetne avatkozni és lelassítani a vonatot.”

Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy

a probléma régóta ismert, legutóbb 2022 decemberében hívta fel az akkor hivatalba lépő Lázár-minisztériumot a Közlekedésbiztonsági Szervezet ennek orvoslására, de semmi nem történt, választ sem kaptak.

Helyette a leköszönő kormány minden másra költötte a pénzt – mutatott rá.

Úgy folytatta: a 160 kilométer per óra sebesség elérését ezen a vonalon nem csak a vonatbefolyásoló hiánya, de a 40-50 éves elavult kocsik alkalmatlansága is okozza.

„Az új InterCity kocsik beszerzését szintén 2022 végén állította le a ma leköszönt miniszter – ez a feladat is ránk vár”

– írta.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a konkrét baleset körülményeit a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV is vizsgálja, de mindenképp már most levonható tanulság az, hogy a fedélzeti vonatbefolyásoló berendezések fejlesztésére és az InterCity-kocsik cseréjére végre költeni kell. „Ezt is jelenti, amikor azt mondom: a vasútrombolás helyett a vasútfejlesztés korszaka kell, hogy következzen végre” – fogalmazott Vitézy Dávid, aki jobbulást kívánt a sérülteknek.

Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid miniszter elmondta, miért siklott ki a Békés Intercity, és Lázár János hibájáról is beszélt

máv

lázár jános

vonatbaleset

vitézy dávid

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Döntött a Tisza-kormány, megjelent a Magyar Közlönyben a lista, miket fognak kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Döntött a Tisza-kormány, megjelent a Magyar Közlönyben a lista, miket fognak kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Az új kormány első rendeletei azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista.
 

Döntött a kormány a benzinügyekről, a stratégiai tartalékból szabadítottak fel üzemanyagot

Magyar Péter: az új kormány nem fizeti ki a HM 1300 milliárd forintos szerződését

Az új miniszter átállíttatja a liftet, és visszaviteti a festményeket a Szépművészeti Múzeumba

Örülhetnek a katonák Ruszin-Szendi Romulusz első rendelkezésének

Magyar Péter találkozott az Orbán-kormány minisztereivel, majd értékelte a végső kormányzati átadás-átvételt

A pénzügyminiszter vétózhatja a 250 millió fölötti kötelezettségvállalásokat

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány, a részletek már a Magyar Közlönyben

Gajdos László az azbesztügyről: már 300 helyszín van, hétfőn az Országgyűlés elé kerül az ügy

VIDEÓ
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.15. péntek, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen

Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen

Május 13-ától hivatalosan is átvette az ország vezetését a Magyar Péter vezette Tisza-kormány, amely első, éjjelbe nyúló ülését az aszályra hivatkozva is Ópusztaszeren tartotta. Csütörtök délután megkezdődött az átadás-átvétel utolsó fázisa is. A volt kormány irányítói átadták posztjukat az újonnan megalakult Tisza-vezetésnek. Ruszin-Szendi Romulusz 10 új szabadnapot jelentett be az állománynak, és más nagy bejelentéseket is tett a minisztériumi munka kezdetéről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 20. játékhéten, csütörtökön

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 20. játékhéten, csütörtökön

Na, vajon elvitte valaki a 342 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andy Burnham to try to run for Parliament after Labour MP says he'll stand down for him

Andy Burnham to try to run for Parliament after Labour MP says he'll stand down for him

Keir Starmer will not seek to block the Greater Manchester mayor from becoming the Labour candidate in Makerfield, the BBC understands.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 14. 20:54
Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Szöllősi György és a teljes elnökség ellen
2026. május 14. 20:04
Telefonja miatt halt meg a diáklány, akit gyászol az ELTE
×
×