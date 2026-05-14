Vitézy Dávid Gyomára sietett, mert kisiklott egy InterCity, egy ember súlyosan megsérült

Kisiklott a Békés InterCity Gyoma mellett, sajnos sérültünk is van: az elsődleges információk szerint a két érintett utas egyike könnyebben, a másik súlyosabban sérült.

A szerelvény négy kocsija hagyta el a síneket, mintegy 300 méteren szántotta fel a pályát – közölte Hegyi Zsolt vezérigazgató.

A baleset konkrét okát csak alaposabb vizsgálat tudja tisztázni, de most ennél jóval fontosabb az utasok biztonságba helyezése és a továbbutazásuk biztosítása.

„Kollégáink a helyszínen nagy erőkkel dolgoznak, én is a baleset helyszíne felé tartok” – tudatta közösségi oldalán Hegyi Zsolt.

Reagált a hírre közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési miniszter is.

Mint írja: a mozdonyból és öt kocsiból álló szerelvény négy kocsija kisiklott.

A vasúti kocsik megdőltek ugyan, de nem borultak az oldalukra, ám sajnos így is történt személyi sérülés: jelenlegi információink szerint egy utas könnyebb, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

„A balesetben érintett járat a Keleti pályaudvarról 12:10-kor Lőkösházára indult Békés InterCity (IC 7404) volt. A MÁV vezérigazgatója azonnal a helyszínre indult, és én is úton vagyok a helyszínre” – közölte a miniszter.