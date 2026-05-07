2026. május 7. csütörtök Gizella
Nyitókép: MVM

Gondok az MVM oldalán, napokig tart a leállás

Infostart

Csütörtök reggel kezdődött, és napokra leáll az MVM online ügyintézése, a számláinkat sem tudjuk befizetni. A szolgáltató a felületein rendszerkarbantartással indokolta a többnapos kiesést.

Több napos rendszerkarbantartást jelentett be az MVM, emiatt átmenetileg nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás sem – közölte a Mandiner. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás 2026. május 7-én, csütörtök reggel 8 órakor kezdődött, és várhatóan május 11-én, hétfő reggel 8 óráig tart.

A karbantartás ideje alatt az ügyfelek nem tudják az alkalmazáson keresztül intézni ügyeiket vagy befizetni számláikat. Az MVM közlése szerint ugyanakkor az előre fizetős mérők töltése a feltöltőpontokon továbbra is működik, mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a felületein rendszerkarbantartással indokolta a többnapos kiesést.

