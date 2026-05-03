2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendõ miniszterelnök a párt frakciójának elsõ ülésérõl tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Pétert is meghívta a Magyar Tudományos Akadémia

Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke is beszédet mond a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 200. közgyűlésének díszünnepségén, hétfőn – közölte az MTA titkársága.

A programot ismertetve azt írták: a bicentenáriumi közgyűlés ünnepi nyitányán köszöntőt mond Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Ezután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, Magyarország leendő miniszterelnöke mond beszédet. A díszünnepségen részt vesz Tanács Zoltán leendő tudományos-technológiai miniszter is.

Az esemény díszelőadását Monok István, az MTA doktora, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója tartja Gondolatok a Könyvtárról: Az Akadémia Könyvtárának megalapítása címmel.

Az ünnepi ülés keretében átadják az Akadémiai Aranyérmet, az Akadémiai Díjakat, az Akadémiai Újságírói Díjat, a Wahrmann Mór-érmet és az Arany János-életműdíjat.

A díszünnepeséget nyilvánosan is közvetítik az MTA Youtube-csatornáján, a youtube.com/MTA1825 címen.

Az Akadémia új tisztségviselőit kedden választják meg.

Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás

Az élmezőny tagjai között nagyon komoly versengés alakult ki, egymást is inspirálták, motiválták. Valószínűleg ez is eredményezte azt az egyedülálló sportteljesítményt, hogy az első három helyezett megdöntötte a korábbi világcsúcsot – így értékelte az InfoRádióban a vasárnapi London Marathon eredményeit Gyimes Zsolt, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Atlétika Tanszékének egyetemi docense.
Itt a hivatalos bejelentés az olajkitermelésről

Ahogy a Reuters már értesülésként megírta, az OPEC+ vasárnap be is jelentette, hogy júniusban napi 188 ezer hordóval növeli az olajkitermelést. Mindeközben az iráni háború miatt az olajárak továbbra is történelmi magasságokban járnak, az Egyesült Arab Emírségek pedig hivatalosan is kilépett a kartellből - számolt be a CNBC.

Hatalmas fordulat a színfalak mögött: már javában épül a szövetség, amely teljesen leválthatja a jelenlegi Európai Uniót

Miközben az Európai Unió intézményi merevsége egyre élesebb kritikákat vált ki, a szakértők már nemcsak a reformokról, hanem a lehetséges szervezeti alternatívákról folyik a diskurzus.

Germany troop cuts send wrong signal to Russia, say two top US Republicans

The chairs of the House and Senate armed services committees said withdrawing 5,000 service personnel risked undermining deterrence.

