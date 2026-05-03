MTA-közgyűlés: Krasznahorkai László Nobel-díjas írót is köszöntik

Az MTA tájékoztatása szerint a kétnapos esemény hétfőn 10 órakor kezdődik az Akadémia székházának felújított dísztermében. Freund Tamás elnöki köszöntőjét követően a díszelőadást Monok István, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója tartja, majd átadják az Akadémiai Aranyérmet és a további rangos elismeréseket. A nyilvános eseményt az MTA YouTube-csatornáján élőben közvetítik.

A program zárt munkaközgyűléssel folytatódik, ahol az elnöki és főtitkári beszámolók után május 5-én, kedden tartják a tisztújítást. Az új vezetők megválasztására azért van szükség, mert a jelenlegi tisztségviselők hároméves megbízatása az alapszabály értelmében idén májusban lejár.

Az elnököt négy jelölt – Borhy László régész, Miklósi Ádám biológus, Perczel András kémikus és Pósfai Mihály geológus – közül választja meg a közgyűlés.

A főtitkári tisztségért Gelencsér András levegőkémikus, Kecskeméti Gábor irodalomtörténész és Kovács Ilona pszichológus indul. A főtitkárhelyettesi pozícióra Demény Attila geológus és Kovács Ilona pszichológus a jelölt. A közgyűlés emellett alelnököket és elnökségi tagokat is választ.

Kedd délután köszöntik Krasznahorkai László Nobel-díjas írót, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) tagját. Az esemény részeként a székház előtt felavatják a Határtalan történet című műalkotás új kövét, majd az író felolvasást tart a közgyűlési tagoknak. A programot koncert és kerekasztal-beszélgetés zárja.

A hagyományoknak megfelelően a közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg május 5-én a Külső Tagok Fórumát is. Május 6-án pedig a Fiatal Kutatók Fórumával zárul a program.