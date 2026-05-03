2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
Tisztújító közgyűlést tart májusban a Magyar Tudományos Akadémia, amely csütörtökön nyilvánosságra hozta a tisztségviselő-jelöltek listáját és vezetői koncepcióit.
Nyitókép: Gennadiy Kravchenko/Getty Images

MTA-közgyűlés: Krasznahorkai László Nobel-díjas írót is köszöntik

Infostart / MTI

Ünnepi üléssel veszi kezdetét hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 200. közgyűlése, amelyen sor kerül az intézmény új vezetőinek megválasztására és Krasznahorkai László Nobel-díjas író köszöntésére is.

Az MTA tájékoztatása szerint a kétnapos esemény hétfőn 10 órakor kezdődik az Akadémia székházának felújított dísztermében. Freund Tamás elnöki köszöntőjét követően a díszelőadást Monok István, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója tartja, majd átadják az Akadémiai Aranyérmet és a további rangos elismeréseket. A nyilvános eseményt az MTA YouTube-csatornáján élőben közvetítik.

A program zárt munkaközgyűléssel folytatódik, ahol az elnöki és főtitkári beszámolók után május 5-én, kedden tartják a tisztújítást. Az új vezetők megválasztására azért van szükség, mert a jelenlegi tisztségviselők hároméves megbízatása az alapszabály értelmében idén májusban lejár.

Az elnököt négy jelölt – Borhy László régész, Miklósi Ádám biológus, Perczel András kémikus és Pósfai Mihály geológus – közül választja meg a közgyűlés.

A főtitkári tisztségért Gelencsér András levegőkémikus, Kecskeméti Gábor irodalomtörténész és Kovács Ilona pszichológus indul. A főtitkárhelyettesi pozícióra Demény Attila geológus és Kovács Ilona pszichológus a jelölt. A közgyűlés emellett alelnököket és elnökségi tagokat is választ.

Kedd délután köszöntik Krasznahorkai László Nobel-díjas írót, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) tagját. Az esemény részeként a székház előtt felavatják a Határtalan történet című műalkotás új kövét, majd az író felolvasást tart a közgyűlési tagoknak. A programot koncert és kerekasztal-beszélgetés zárja.

A hagyományoknak megfelelően a közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg május 5-én a Külső Tagok Fórumát is. Május 6-án pedig a Fiatal Kutatók Fórumával zárul a program.

Komoly változások a hazai lakáspiacon: megugrott az alkupozíció és nőtt az értékesítési idő

Az ingatlan.com felmérése szerint Budapesten és a nagyobb vidéki városokban már több idő kell a lakáseladásokhoz, miközben a vásárlók elérték a fizetőképességük felső határát. Balogh László, az ingatlanhirdetési portál vezető elemzője az InfoRádióban azt mondta, megpihenni látszik a korábbi lendület a lakáspiacon. Azt gondolja, sokk függ attól, milyen tempóban növekednek a bérek és a reálkeresetek, mert ha olyan szinten maradnak, mint eddig, akkor további árnövekedés lehet.
„Teljesen biztos rendszer nincs" – A Szárnyas fejvadász trükkjét veti be a Disney

A privátszféra védelméért kampányolók aggódva fogadták az arcfelismerő technológia újabb térnyerését. A Disney szórakoztatóipari cég kaliforniai vidámparkjaiban biometrikus – arcfelismerő – azonosítással gyorsítana fel a beléptetést és szűrné ki a hamis vagy üzérektől vett jegyekkel érkezőket.
 

Drámai pusztulás a magyar borászatban: a nyolcvanas években láttak utoljára ilyet

Több évtizede nem tapasztalt fagy pusztított az Alföldön május elsején. A rendkívüli hideg a térség szőlőültetvényeinek mintegy nyolcvan százalékán teljes fagykárt okozott. A természeti csapás legalább harmincmilliárd forintos veszteséget jelent a hazai borágazatnak, és családok sokaságát sodorja kilátástalan helyzetbe - írta meg az Agrárszektor.

Válaszcsapást forral az EU az amerikai vámemelésre: Németországot különösen feldühítette Trump rendelete

Az Európai Unió kész megvédeni az érdekeit, ha Donald Trump amerikai elnök valóra váltja a személy- és tehergépjárművekre vonatkozó vámemelési terveit.

Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Trump warns of more 'cuts'

In the US, two senior Republicans voice concern over President Trump's decision to pull out 5,000 troops.

