Kiadták a kormány által felvett kínai hitel főbb számait

A hitel az akkori adósságállomány devizarészét több mint 10 százalékkal növelte meg, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. A hitellel kapcsolatos adatokat az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) banktitokra hivatkozva nem hozta nyilvánosságra. Csak azt lehetett tudni az összegén kívül, hogy azt három kínai állami pénzintézet – a China Development Bank, az Export-Import Bank of China és a Bank of China – biztosította, elsősorban infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozására.

Most a 444.hu ismét közérdekű adatigényléssel fordult az AKK-hoz, ahonnan válasz érkezett néhány olyan adattal, amely közlésük szerint még nem sérti az állam pénzügyi és külpolitikai érdekeit. Eszerint

a hitel kamata a 6 havi EURIBOR-hoz kötött változó kamat, amelyhez 1,5 százalékpontos felár társul, vagyis a jelenlegi kamatszint évi 3,916 százalék.

Emellett egyszeri szerződéskötési és szervezési díjat is felszámoltak, összesen a hitelösszeg 0,8 százalékát, mintegy 8 millió eurót. A futamidő három év, a teljes összeget egy összegben kell visszafizetni 2027 áprilisában.