Hegedűs Zsolt árnyalta a Kapitány István által bejelentetteket

Kapitány István leendő gazdasági miniszter pénteken arról írt, hogy nagyon kevés gyermek születik Magyarországon, a nők helyzete a munka-család egyensúlyban kifejezetetten nehéz. Ezért számos célja van a leendő Tisza-kormánynak – ígérete szerint támogatni fogják a családbarát munkahelyeket, biztosítják az emberséges szülészeti ellátásokat, hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be, valamint visszaállítják a szülészorvos-választást. A céljuk egy olyan helyzet kialakítása, ahol nem kell választani a munka és a család között – fogalmazott.

Most Hegedűs Zsolt leendő egyészségügyi miniszter áranyalta a képet. Mint a Facebookon fogalmazott, a gyermekvállalás fontossága és a demográfiai helyzet kritikus állapota nemcsak családpolitikai, hanem nemzetgazdasági kérdés is: egy ország hosszú távú jövője elképzelhetetlen egészséges demográfiai folyamatok nélkül.

„Ugyanakkor a szülészorvos-választás kérdése jóval összetettebb annál, mint ahogy elsőre látszik. Azt kell elérni, hogy

minden nő pénztől, kapcsolattól és lakóhelytől függetlenül biztonságos, emberséges és kiszámítható szülészeti ellátást kapjon”

– hangsúlyozta. „A szülés ne azon múljon, kihez járt valaki magánrendelésre, kit ismer, vagy mennyit tud fizetni. Nyilvános adatokra, egységes protokollokra, erős szülésznői–orvosi csapatokra és tiszta állami–magán határokra van szükség” – tette hozzá.

Fontosnak tartja, hogy mindenki számára hozzáférhetőek legyenek az intézményi adatok: például a császármetszési arány, a gátmetszési arány, a szülésindítási arány, az oxitocin-használat, az epidurális hozzáférés, a vajúdás alatti kísérő jelenléte, a rooming-in gyakorlat, a panaszok száma és kezelése, a szülésznői kapacitás, valamint a beavatkozások indokoltsága.

„A valódi fejlődés az lenne, ha az állami ellátásban minden nő tudná: milyen protokoll szerint látják el, milyen beavatkozásokra számíthat, milyen jogai vannak, milyen minőségi mutatói vannak az adott intézménynek, és kihez fordulhat, ha ezeket nem tartják tiszteletben” – olvasható a Facebook-posztban. Hozzátette:

a fejlett egészségügyi rendszerek jó példái általában nem a fogadott orvosra épülő szülészetet erősítik, hanem a kiszámítható és biztonságos állami ellátást:

azt, hogy minden nőnek legyen felelős ellátója, ismert csapata, átlátható betegútja és garantált joga a méltó bánásmódhoz – függetlenül attól, hogy tud-e magánrendelésre járni.

Fontosnak tartja a kérdés komplexitása miatt, hogy a szülészorvos-választásról valódi szakmai egyeztetések döntsenek. Ennek teljes körű megtárgyalása Hegedűs Zsolt szerint a szakmai szervezetekkel, orvosi és szülésznői társaságokkal, szakmai kamarákkal, betegjogi és női érdekvédelmi csoportokkal az önálló egészségügyi minisztériumban fog napirendre kerülni.

„Mert itt nem egyszerűen arról van szó, hogy lehessen-e orvost választani, hanem arról, hogyan lehet olyan szülészeti rendszert építeni, amely egyszerre biztonságos, méltányos, térítés- és hálapénzmentes, átlátható és minden nő számára hozzáférhető” – zárta bejegyzését.