2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Újszülött csecsemő fehér ruhában alszik egy férfi karján.
Nyitókép: Pixabay

Hegedűs Zsolt árnyalta a Kapitány István által bejelentetteket

Infostart

A szülészet-nőgyógyászat helyzete a téma.

Kapitány István leendő gazdasági miniszter pénteken arról írt, hogy nagyon kevés gyermek születik Magyarországon, a nők helyzete a munka-család egyensúlyban kifejezetetten nehéz. Ezért számos célja van a leendő Tisza-kormánynak – ígérete szerint támogatni fogják a családbarát munkahelyeket, biztosítják az emberséges szülészeti ellátásokat, hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be, valamint visszaállítják a szülészorvos-választást. A céljuk egy olyan helyzet kialakítása, ahol nem kell választani a munka és a család között – fogalmazott.

Most Hegedűs Zsolt leendő egyészségügyi miniszter áranyalta a képet. Mint a Facebookon fogalmazott, a gyermekvállalás fontossága és a demográfiai helyzet kritikus állapota nemcsak családpolitikai, hanem nemzetgazdasági kérdés is: egy ország hosszú távú jövője elképzelhetetlen egészséges demográfiai folyamatok nélkül.

„Ugyanakkor a szülészorvos-választás kérdése jóval összetettebb annál, mint ahogy elsőre látszik. Azt kell elérni, hogy

minden nő pénztől, kapcsolattól és lakóhelytől függetlenül biztonságos, emberséges és kiszámítható szülészeti ellátást kapjon”

– hangsúlyozta. „A szülés ne azon múljon, kihez járt valaki magánrendelésre, kit ismer, vagy mennyit tud fizetni. Nyilvános adatokra, egységes protokollokra, erős szülésznői–orvosi csapatokra és tiszta állami–magán határokra van szükség” – tette hozzá.

Fontosnak tartja, hogy mindenki számára hozzáférhetőek legyenek az intézményi adatok: például a császármetszési arány, a gátmetszési arány, a szülésindítási arány, az oxitocin-használat, az epidurális hozzáférés, a vajúdás alatti kísérő jelenléte, a rooming-in gyakorlat, a panaszok száma és kezelése, a szülésznői kapacitás, valamint a beavatkozások indokoltsága.

„A valódi fejlődés az lenne, ha az állami ellátásban minden nő tudná: milyen protokoll szerint látják el, milyen beavatkozásokra számíthat, milyen jogai vannak, milyen minőségi mutatói vannak az adott intézménynek, és kihez fordulhat, ha ezeket nem tartják tiszteletben” – olvasható a Facebook-posztban. Hozzátette:

a fejlett egészségügyi rendszerek jó példái általában nem a fogadott orvosra épülő szülészetet erősítik, hanem a kiszámítható és biztonságos állami ellátást:

azt, hogy minden nőnek legyen felelős ellátója, ismert csapata, átlátható betegútja és garantált joga a méltó bánásmódhoz – függetlenül attól, hogy tud-e magánrendelésre járni.

Fontosnak tartja a kérdés komplexitása miatt, hogy a szülészorvos-választásról valódi szakmai egyeztetések döntsenek. Ennek teljes körű megtárgyalása Hegedűs Zsolt szerint a szakmai szervezetekkel, orvosi és szülésznői társaságokkal, szakmai kamarákkal, betegjogi és női érdekvédelmi csoportokkal az önálló egészségügyi minisztériumban fog napirendre kerülni.

„Mert itt nem egyszerűen arról van szó, hogy lehessen-e orvost választani, hanem arról, hogyan lehet olyan szülészeti rendszert építeni, amely egyszerre biztonságos, méltányos, térítés- és hálapénzmentes, átlátható és minden nő számára hozzáférhető” – zárta bejegyzését.

Kezdőlap    Belföld    Hegedűs Zsolt árnyalta a Kapitány István által bejelentetteket

egészségügy

szülészet

nőgyógyászat

kapitány istván

hegedűs zsolt

Han Solo a tőzsdén – a döntések, amelyeket csak utólag nevezünk nagyszerűnek

Han Solo a tőzsdén – a döntések, amelyeket csak utólag nevezünk nagyszerűnek
Miért tűnik úgy, hogy a legnagyobb üzleti sikerek mögött mindig egyetlen bátor döntés áll? A válasz egyszerű: mert így meséljük el őket. A Han Solo-effektus megmutatja, hogyan alakítjuk át a komplex gazdasági folyamatokat hőstörténetekké, ám azt is, hogy miért vezet ez gyakran félreértésekhez. A valóságban ugyanis a siker ritkán köthető egyetlen emberhez.
Két bejelentést is tett a leendő egészségügyi miniszter

Két bejelentést is tett a leendő egészségügyi miniszter

A Facebookon üzent a Tisza Párt országos listáján megválasztott országgyűlési képviselő, az Egészségügyi Minisztérium élére kijelölt politikus.
 

„Nem kérünk, követelünk” – komoly tervekkel készülnek a kormánnyal való tárgyalásra Zlati Róberték

Kapitány István családbarát intézkedéseket vázolt

Felfüggesztett tevékenység – Magyar Péter bejelentést tett a húgáról és a leendő igazságügyi miniszterről

Üzentek a bírók az új kormánynak

Új hatóság létrehozását jelentette be Gajdos László

Vázolta elképzeléseit a Tisza-kormány leendő tudományos és technológiai minisztere

Százmilliós támogatást utal vissza a Tisza Párt

Kiderült, mit remél a HÖOK az egységes oktatási minisztériumtól

Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: összeállt az új kormány, komoly változások a Fidesznél - Cikkünk folyamatosan frissül

Választás 2026: összeállt az új kormány, komoly változások a Fidesznél - Cikkünk folyamatosan frissül

Összeállt Magyarország új kormánya - Magyar Péter döntött az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter személyéről, ezzel véglegessé vált, kik fogják vezetni az országot a Tisza-kormány tagjaiként. Közben a Fidesz-KDNP környékéről folyamatosan jönnek a hírek radikális átalakulásokról - leginkább arról, hogy eddigi vezető politikusok és tisztviselők mondanak le mandátumukról vagy különféle igazgatósági pozíciókról. Cikkünk folyamatosan frissül a kormányváltás pénteki eseményeivel.

Irdatlan hosszú ideig zárva tartotta kapuit ez a távoli ország: most végre megnyílt a lehetőség, bárki beutazhat

Irdatlan hosszú ideig zárva tartotta kapuit ez a távoli ország: most végre megnyílt a lehetőség, bárki beutazhat

Az ország eddig szinte kizárólag a nyugati régiót - Parót, Thimphut, valamint a Punakha- és a Phobjikha-völgyet - kínálta a turistáknak.

Trump says he will hike tariffs on EU cars to 25%

Trump says he will hike tariffs on EU cars to 25%

The current level of tariffs charged on goods entering the US from the EU is 15%, under a deal negotiated last July.

