2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Nyitókép: Facebook/Kapitány István

Kapitány István családbarát intézkedéseket vázolt

A dolgozó nők és a gyermeket tervezők helyzetének javítására vonatkozóan tett ígéreteket.

1949 óta 2025-ben született a legkevesebb gyermek Magyarországon ezzel megdőlt a 2024-es negatív rekord. A 72 ezer született gyermek nem csak egy statisztika, hanem egy jelzés arról, hogy sokan nem mernek vagy tudnak gyermeket vállalni – kezdte Facebook-bejegyzését.

„Ma sok nő úgy éli a mindennapjait, hogy egyszerre próbál megfelelni a munkahelyén és otthon is. Dolgozik, szervez, gondoskodik, helytáll – sokszor úgy, hogy közben kevés valódi segítséget kap. Ez hosszú távon fárasztó, igazságtalan, és nem is lehet erre építeni egy jól működő társadalmat.
Egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a munka és a család nem egymás rovására megy. Ahol a munkahelyek figyelembe veszik az élethelyzeteket. Ahol a gyerekvállalás nem hátrány, hanem megbecsült döntés. Ahol a nők ugyanazért a munkáért ugyanazt az elismerést és ugyanazt a bért kapják” – írta.

Ezért ígérete szerint támogatni fogják a családbarát munkahelyeket, biztosítják az emberséges szülészeti ellátásokat, hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be, valamint

visszállítják a szülészorvos választást.

A céljuk egy olyan helyzet kialakítása, ahol nem kell választani a munka és a család között – zárta bejegyzését a leendő gazdasági miniszter.

Két bejelentést is tett a leendő egészségügyi miniszter

Továbbra is minden befektetői tekintet a Hormuzi-szorosra szegeződik: az iráni háborús helyzet csillapodása vagy eszkalációja mindent eldöntő tényező lehet az infláció és a növekedési kilátások terén egyaránt. A tőzsdei optimizmus megingathatatlannak tűnik, a magyar alapkezelők mégis a kockázatok mérséklése felé mozdultak el, számottevően visszavágták a modellportfólióik részvénysúlyait, miközben jól betáraztak a pénzpiaci kitettségből. A forintban is óriási a bizalmuk, minden korábbinál magasabbra helyezték a magyar deviza súlyát, ugyanakkor vannak olyanok is, akik a forint gyengülését vetítik előre a politikai fordulatot követő hónapokban.

Ezek a helyek a turisták elől többnyire rejtve maradnak, mégis a helyi élet legjavát kínálják.

The US defence secretary says the timer for the president to report to Congress "pauses or stops" in a ceasefire.

