Újraindult a Barátság – a nap hírei

Csaknem három hónapos szünet után újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken Magyarország és Szlovákia felé – jelentette be a Mol. Az első szállítmány ma hajnalban érkezett meg Szlovákiába. Csehország eközben fontolgatja, hogy növeli a Mol szlovákiai finomítójából, a Slovnaftból származó üzemanyag-importot a német termelés esetleges visszaesése miatt.

Átlagosan 12,9 százalékkal emelkedtek az üzemanyagárak márciusban az Európai Unióban. Az Eurostat szerint a legjelentősebb áremelkedés Németországban és Romániában volt, csaknem 20 százalékkal. Árcsökkenés a hatósági ár bevezetése miatt csak Magyarországon és Szlovéniában volt, 2,7, illetve 5,9 százalékos.

Húsz energetikai létesítmény védelmét továbbra is ellátják a katonák – derül ki a Honvédelmi Minisztérium közleményéből. Eszerint a honvédelmi miniszter ma összehívta az Egyeztető Törzset, amely erről döntött.

Jelentősen nőtt, 27 havi csúcsára emelkedett a GKI Gazdaságkutató konjunktúra-indexe áprilisban. Az üzleti és a fogyasztói várakozások is javultak – ismertette a GKI vezető kutatója. A felmérést április első felében, a választás előtt készítették, így az általános várakozást tükrözi, a kormányváltás hatásait még nem.

Holnap jelenti be a Tisza-kormány újabb minisztereit Magyar Péter. A leendő kormányfő kiemelte, a leendő oktatási minisztert is holnap mutatja be. Megerősítette azt is, hogy a Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat. Magyar Péter közösségi oldalán azt is írta, hogy képviselőik nem költöznek be a Képviselői Irodaházba, mondván, az az ÁVH és az MSZMP egykori épületeként is szolgált. Velkey György László pedig megerősítette a Telex értesülését, hogy ő lehet a Tisza Párt egyik frakcióvezető-helyettese.

Először adott interjút Szijjártó Péter a választási vereség óta. A távozó külgazdasági és külügyminiszter a Telexnek adott interjúban úgy vélte: Orbán Viktor képes lehet megújítani a Fideszt, és nem lenne szerencsés a távozása. Hozzátette, hogy ő személy szerint nem készül a párt vezetésére.

Újpest polgármestere is kilépett a Demokratikus Koalícióból – jelentette be Trippon Norbert a közösségi-oldalán. A politikus mostantól az Újpest Pártján frakciószövetséggel biztosítja a kerület vezetését.

Ismét telefonon egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel Magyar Péter leendő kormányfő. A leendő kormányfő megismételte: az új magyar kormány csak akkor tartja elképzelhetőnek a szakpolitikai tárgyalások megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt, és garanciát ad arra is, hogy nem kobozzák el a felvidéki magyar közösség földjeit a Benes-dekrétumokra hivatkozva.

Az Európai Ügyészség készen áll a magyar kollégákkal együtt dolgozni – mondta a testület vezetője. Laura Kövesi, arra reagálva, hogy a leendő magyar miniszterelnök a korrupcióellenes intézkedések között elsőként az Európai Ügyészséghez történő csatlakozást nevezte meg.

Az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás útján jóváhagyta a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának. Ez lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy a lehető leghamarabb, akár már 2026 második negyedévében megkezdje a hitel első részletének kifizetését Ukrajnának.

Az Ukrajnának jóváhagyott uniós hitel mielőbbi folyósítását sürgette az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke, valamint az ukrán államfő az informális ciprusi uniós csúcstalálkozón. Egyúttal felszólították az unión kívüli országokat, hogy segítsenek az ukrán finanszírozási nehézségek áthidalásában. Üdvözölték az Oroszországot sújtó 20. szankciós csomag elfogadását is.

Műveleti terv kidolgozását sürgette a ciprusi elnök az európai uniós szerződés kölcsönös védelmi cikkelyének alkalmazására a ciprusi uniós csúcstalálkozón. A politikus felidézte: Hollandia, Spanyol-, Francia-, Görög- és Olaszország drónelhárító hadihajókat küldött a térségbe, hogy segítsék Ciprus védelmét, amikor támadás érte az ott található brit támaszpontot.

Munkacsoportot hoz létre Montenegró uniós csatlakozási szerződésének előkészítésére az Európai Unió Tanácsa. A ciprusi uniós elnökség szerint a munkacsoport létrehozása erős üzenet arról, hogy az uniós csatlakozás elérhető közelségben van Montenegrónak.

Az amerikai hadsereg lefoglalt egy újabb, az iráni olaj csempészetéhez köthető tartályhajót. Az akciót egy nappal azután hajttották végre, hogy az iráni Forradalmi Gárda két hajó felett is átvette az irányítást a Hormuzi-szorosban.

Lemondtak a román kormányban betöltött tisztségeikről a Szociáldemokrata Párt miniszterei. A lemondásuk oka, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök a posztján maradt, annak ellenére, hogy a koalíciós párt megvonta tőle a bizalmat.

Rekordszámú magyarul írandó tankönyvre hirdetett közbeszerzést az oktatási minisztérium Romániában. Az RMDSZ szakpolitikusai szerint az intézkedés valódi irányváltást jelent, és mérföldkő a romániai magyar oktatásban.

Bíróság elé állítja Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnököt az ellene felhozott összes emberiesség elleni bűncselekmény elkövetésének vádjával a Nemzetközi Büntetőbíróság. Duterte legalább 78 ember meggyilkolásáért tehető felelőssé az országban 2011 és 2019 között folytatott kábítószerellenes háború során.