ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.05
usd:
312.24
bux:
135050.09
2026. április 23. csütörtök Béla
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Laura Codruta-Kövesi, az Európai Ügyészség román főügyésze beszél az Adam Bodnar lengyel igazságügyi miniszterrel tartott tárgyalásukat lezáró közös sajtóértekezleten a varsói külügyminisztériumban 2024. január 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka

Európai Ügyészség: Orbán Viktor is szóba került

Infostart / MTI

Készen állunk a magyar kollégákkal együtt dolgozni – mondta Laura Kövesi, az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője a 11. delphi gazdasági fórumon tartott sajtótájékoztatón csütörtökön.

Az MTI kérdésére, miszerint Magyar Péter miniszterelnökjelölt a korrupcióellenes intézkedések között elsőként az Európai Ügyészséghez történő csatlakozásról beszélt, közölte: „nemcsak én, hanem az egész bírálóbizottság is nagyon izgatott volt a bejelentés után, mert úgy gondoljuk, hogy a magyar kollégáinknak velünk kellene lenniük”.

Hozzátette, az elmúlt években néhányukkal már dolgoztak együtt. Kiváló szakembereknek nevezte őket, akik jelentős hozzáadott értéket teremtenek majd az EPPO számára.

A csatlakozási folyamatról elmondta: a magyar hatóságok tájékoztatják az Európai Bizottságot a szándékról, és ezt a döntést fogják követni.

Közölte, minden segítséget megadnak a magyar kollégáknak, amire szükségük van. Laura Kövesi megjegyezte: már 22 állammal van tapasztalatuk, és Svédország illetve Lengyelország is csatlakozik szervezethez.

Elmondta, a folyamat gyorsasága a magyar törvényhozáson múlik, mivel az EPPO-szabályozást át kell ültetni a magyar jogrendbe. Ha ez megtörtént, elkezdhetjük a munkát a magyar kollégákkal – közölte.

Laura Kövesi az economx.hu portál kérdésére, miszerint ha Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, akkor Orbán Viktor miniszterelnök ellen vádat emelnek-e, vagy vizsgálatot fognak-e indítani, elmondta: amikor például Lengyelország úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az Európai Bizottságnak küldött kérelmében az szerepelt, hogy az EPPO hatásköre az ügyészség működésének 2021-es kezdetétől induljon. Tehát ez egyfajta visszamenőleges hatáskör - ismertette.

Közölte, Svédország azt kérte, az ügyészségi hatáskör attól a pillanattól kezdődjön, amikor csatlakoznak, tehát azokat bűncselekményeket vizsgálja az ügyészség, amelyeket a csatlakozás pillanata után követtek el.

Ez tehát különböző helyzet, meglátjuk Magyarország melyiket választja - mondta.

Az Európai Ügyészség (EPPO) 2021 óta működik, székhelye Luxembourg. Az uniós költségvetés védelme érdekében vizsgálja és vádat emel az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények ügyében, beleértve a több mint 10 millió euró értékű áfa- és támogatási csalásokat, a korrupciót és más pénzügyi bűncselekményeket.

Az Európai Ügyészség bűnszervezetben való részvétellel kapcsolatos bűncselekmények ügyében is eljár, amennyiben azok a felsorolt bűncselekmények elkövetésére irányulnak.

Kezdőlap    Külföld    Európai Ügyészség: Orbán Viktor is szóba került

csatlakozás

európai ügyészség

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz
A legfőbb kérdés, hogy az Európai Unió egy előfinanszírozási móddal megengedi-e, hogy a források kifizetése más konstrukcióban, akár egy bank bevonásával valósuljon meg – mondta az InfoRádióban a külpolitikai szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem docense arra is kitért, jogilag lehetséges-e a Brüsszel által meghatározott határidők kitolása.
 

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Olivér Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon – írta Recep Tayyip Erdogan hivatala. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerdán azt nyilatkozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó ugyan találkozni ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, de csak akkor, ha már véglegesíteni tudják a megállapodásokat. Az ukrán elnök viszont azt mondta, „bármilyen formátumban, bármikor” kész találkozni Putyinnal. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durván átverték a magyar vásárlókat a kedvelt webshopok: egymilliárdos gigabírság lett a trükközés vége

Az áthúzott árak, százalékos kedvezmények, a különféle rövidebb vagy hosszabb promóciók az online kereskedelem alapeszközei.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US boards ship carrying Iranian oil, as Iran MP says first Strait of Hormuz toll paid

The US said its forces boarded "the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X" in the Indian Ocean.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 23. 15:12
Megroppant a román kormánykoalíció, sorra álltak fel a miniszterek
2026. április 23. 15:01
Az Európai Tanács jóváhagyta a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának
×
×