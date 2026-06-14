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Halamas jégeső esett Tolnában és Baranyában.
Nyitókép: MetFigyelő

Letarolta a jég Magyarország déli részét, félelmetes videók és fotók

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Hatalmas pusztítást hagytak maguk után a vasárnap délután kialakult, nyugat-északnyugat felől kelet-délkeleti irányba vonuló szupercellák Magyarország déli régióiban. Miközben az északi országrészben jórészt eseménytelenül telt az idő, a dél felé lassan távozó, hullámzó frontrendszer a déli vármegyékben rendkívül heves zivatarokat eredményezett.

A meteorológiai adatok és a helyszíni beszámolók szerint a vasárnapi viharok által legsúlyosabban érintett települések egyike a Tolna vármegyei Pörböly, ahol a jégeső elképesztő károkat okozott, a kiskertekben szinte a teljes termést elverte – közölt videókat az Időkép.

A térségben – így Baja, Szekszárd és Tolna környezetében is – helyenként 2–3 centiméteres átmérőjű jégdarabok hullottak az intenzív felhőszakadás és a viharos kifutószél mellett.

A tavaszi fagyok után a friss fürtöket nevelő szőlőtőkéket most a vihar tépázta meg alaposan, komoly terméskiesés várható

A szakemberek emlékeztetnek: a szupercellák olyan hosszú életű zivatarok, amelyek forgó feláramlással jönnek létre. A viharfelhők belsejében uralkodó nagy örvényesség és az erős vertikális (függőleges) feláramlások ideális feltételeket teremtenek a nagyméretű jégszemek kialakulásának.

Bár a leghevesebb forgószél-jelenségek, a tornádók ezúttal elmaradtak, így is rendkívüli erejű kísérőjelenségekkel tarolták le a déli tájakat.

A katasztrófavédelem és a helyi hatóságok folyamatosan végzik a károk felmérését és a műszaki mentést a délután óta érintett körzetekben.

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