Kiderült, nem orosz ármány volt az amerikai külföldi biolaborok ügye

A hírszerző közösség hónapokig tartó dokumentum-felülvizsgálata alapján az adófizetők pénzéből támogatott külföldi létesítmények közül több is fokozott biológiai kockázatot hordozó kutatásokban vett részt.

A jelentés megerősítette, hogy

egyes ukrajnai laboratóriumokban veszélyes és rendkívül fertőző kórokozókat (patogéneket) tároltak,

amelyek a folyamatban lévő orosz–ukrán háború miatt közvetlen biztonsági veszélynek, katonai támadásnak vagy lefoglalásnak voltak kitéve.

A dokumentum szerint a laboratóriumok pontos helyére, finanszírozására és történetére vonatkozó információkat korábbi kormányzati tisztviselők és nemzetbiztonsági vezetők nem hozták teljes körűen nyilvánosságra, és korábban visszautasították a létesítmények működésével kapcsolatos aggályokat.

Tulsi Gabbard nyilatkozatában élesen bírálta a korábbi adminisztrációk döntéshozóit és egészségügyi tisztségviselőit, amiért elhallgatták a programok kiterjedtségét a nyilvánosság elől.

Mit csináltak itt?

A hírszerzési jelentés rámutat, hogy egyes külföldi telephelyeken minimális felügyelet mellett úgynevezett funkciónyerési (gain-of-function) kutatásokat is végeztek, amelyek során a kórokozók fertőzőképességét vagy veszélyességét mesterségesen fokozzák.

Donald Trump elnök az ezekben rejlő kockázatok miatt korábban, 2025. május 25-én aláírta az EO 14292-es számú elnöki rendeletet, amely globálisan megtiltotta a funkciónyerési kutatások szövetségi finanszírozását.

A nyilvánosságra hozatallal egy időben az igazgatóság új iránymutatást adott ki a hírszerző közösség számára. Az irányelv fokozott adatgyűjtést ír elő a külföldi bázisok biztonsági protokolljairól, a tárolt kórokozók listájáról, valamint az ott zajló klinikai vizsgálatokról.

Fotónk illusztráció.