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Laboratórium, pipetta, kutatás, kémia.
Nyitókép: Pixabay

Kiderült, nem orosz ármány volt az amerikai külföldi biolaborok ügye

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Az Egyesült Államok kormánya éveken át több mint 120 biológiai kutatólaboratóriumot finanszírozott világszerte több mint 30 országban, köztük Ukrajnában is – derült ki a Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság (ODNI) belső vizsgálatából, amelynek részleteit Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés akkori igazgatója hozta nyilvánosságra lemondása előtt.

A hírszerző közösség hónapokig tartó dokumentum-felülvizsgálata alapján az adófizetők pénzéből támogatott külföldi létesítmények közül több is fokozott biológiai kockázatot hordozó kutatásokban vett részt.

A jelentés megerősítette, hogy

egyes ukrajnai laboratóriumokban veszélyes és rendkívül fertőző kórokozókat (patogéneket) tároltak,

amelyek a folyamatban lévő orosz–ukrán háború miatt közvetlen biztonsági veszélynek, katonai támadásnak vagy lefoglalásnak voltak kitéve.

A dokumentum szerint a laboratóriumok pontos helyére, finanszírozására és történetére vonatkozó információkat korábbi kormányzati tisztviselők és nemzetbiztonsági vezetők nem hozták teljes körűen nyilvánosságra, és korábban visszautasították a létesítmények működésével kapcsolatos aggályokat.

Tulsi Gabbard nyilatkozatában élesen bírálta a korábbi adminisztrációk döntéshozóit és egészségügyi tisztségviselőit, amiért elhallgatták a programok kiterjedtségét a nyilvánosság elől.

Mit csináltak itt?

A hírszerzési jelentés rámutat, hogy egyes külföldi telephelyeken minimális felügyelet mellett úgynevezett funkciónyerési (gain-of-function) kutatásokat is végeztek, amelyek során a kórokozók fertőzőképességét vagy veszélyességét mesterségesen fokozzák.

Donald Trump elnök az ezekben rejlő kockázatok miatt korábban, 2025. május 25-én aláírta az EO 14292-es számú elnöki rendeletet, amely globálisan megtiltotta a funkciónyerési kutatások szövetségi finanszírozását.

A nyilvánosságra hozatallal egy időben az igazgatóság új iránymutatást adott ki a hírszerző közösség számára. Az irányelv fokozott adatgyűjtést ír elő a külföldi bázisok biztonsági protokolljairól, a tárolt kórokozók listájáról, valamint az ott zajló klinikai vizsgálatokról.

Fotónk illusztráció.

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Kiderült, nem orosz ármány volt az amerikai külföldi biolaborok ügye

Kiderült, nem orosz ármány volt az amerikai külföldi biolaborok ügye

Az Egyesült Államok kormánya éveken át több mint 120 biológiai kutatólaboratóriumot finanszírozott világszerte több mint 30 országban, köztük Ukrajnában is – derült ki a Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság (ODNI) belső vizsgálatából, amelynek részleteit Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés akkori igazgatója hozta nyilvánosságra lemondása előtt.
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