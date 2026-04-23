Megszólalt Szijjártó Péter, először adott nagyobb interjút a választási vereség óta

„Én mindig Magyarország szurkolója leszek, függetlenül attól, hogy mi kormányzunk-e” – mondta a fideszes politikus a Telex YouTube-csatornáján szerda este élőben közzétett interjúban.

Arra a kérdésre, sikerült-e a 2010-es választás után elfogadott Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata szellemében az együttműködés kultúráját erősíteni Magyarországon, Szijjártó Péter úgy reagált: a kormány és a miniszterelnök mindig erre törekedett. „Mi arra törekedtünk, hogy Magyarország egy élhető ország legyen” – fűzte hozzá.

Amikor a riporter Mészáros Lőrincről és gazdagodásáról kérte a véleményét, Szijjártó Péter kiemelte: a külföldi partnerek mindig nagy elismeréssel beszéltek a magyar családtámogatási rendszerről, az alacsony adókról és rezsiköltségekről. Majd hozzáfűzte:

a gazdagodásáról magát Mészáros Lőrincet kellene kérdezni, nem tud felelősséget vállalni más, felnőtt emberekért.

A miniszter többször hangsúlyozta: dühíti, hogy a kormány, a kormánypárti politikusok tevékenységét sokan politikai felelősséget nem vállaló emberek tevékenységen keresztül ítélik meg. Ez a jelenség nem Orbán Viktor és a politikai szereplők miatt jött létre – értékelt, egyesek gazdagodására utalva.

Kiemelte: a miniszterelnök valóban nem foglalkozik üzleti ügyekkel, ám az ő tevékenységét is mások alapján ítélik meg, pedig ilyen kormányfője nem volt még Magyarországnak.

Miközben a kormány, a politikai élvonalában dolgozók mindent megtettek a maguk feladatainak ellátása érdekében,

„voltak politikán kívüli szereplők, akik kihasználták ezt a helyzetet, visszaéltek ezzel, elvesztették a józan mércét, s tettek olyat, ami hozzájárult a választási vereséghez”

– mondta.

Mindezzel kapcsolatban Szijjártó Péter a riporter többszöri kérésére sem kívánt neveket mondani. Ugyanakkor kiemelte, hogy a külgazdasági tárca által előkészített, több mint kétezer beruházás kapcsán minden külföldi partner azt mondta: professzionálisan és korrupciótól mentesen működött a rendszer.

Arra a riporteri felvetésre, mi a szerepe a 16 év után távozó kormányoldalnak abban, hogy Magyarországon a gyűlöletpolitika felerősödött, Szijjártó Péter azt hangsúlyozta: ez nem csak egyik oldal felelősége, ő személyesen is kapott súlyos és igaztalan támadásokat.

Közölte, politikai vita zajlott Magyarországon, melyben durva politikai szereplők durván érvényesítették politikai szempontjaikat, kemény jelzőket használtak egymásra.

„Az elmúlt évtizedekben egyik politikai oldal sem maradt adósa a másiknak. Az, hogy magyar politikában mindent felülír a gyűlölet hangja, nem az egyik politikai oldal felelőssége”

– fogalmazott. Orbán Viktor „poloskázós” beszéde kapcsán a miniszter azt mondta: nem fogja bírálni a miniszterelnök beszédeit.

„Én egyetértek azzal, hogy a tiszteletet a szavak szintjén is meg kell adni. Remélem, hogy ez nem egyoldalú elvárás” – hangoztatta.

Arra kérdésre, hogy nem a nemzet része, aki nem tartozik a „nemzeti oldalhoz”, Szijjártó Péter azt válaszolta: dehogynem.

Az a mondat pedig, hogy a haza nem lehet ellenzékben, szerinte azt jelenti, hogy a haza ügye nem lehet ellenzékben, mert mindegy, ki kormányoz, a haza érdeke az első.

A gyűlöletpolitikára és kormánypropagandára vonatkozó kérdések kapcsán a miniszter azt hangsúlyozta: nem a médiából tájékozódik, nem tud felelőséget vállalni egyetlen újságíróért, médiáért sem. Számára a média hangneme „összességében sok", nem fogyasztotta egyik oldalét sem, mert „öli a lelket”, és csak sportot néz.

Sajnos, a magyar belpolitika sokkal brutálisabb, mint a világ számos más országában, s ebben senkinek a felelőssége nem kerülhető meg – tette hozzá.

Arra kérdésre, mi a véleménye Rogán Antal miniszter gyűlöletkeltésre épülő politikai tevékenységéről, Szijjártó Péter úgy reagált: nem úgy ismeri minisztertársát, mint aki bárki ellen gyűlöletet akar kelteni.

A kegyelmi ügyről szólva azt mondta: a kérdésekre nincs válasz, és nem csoda, hogy amit tudni lehet, nem elégítette ki az embereket. A kérdésre, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök magától mondott-e le, Szijjártó Péter közölte: nem tudja, de mást nem is lehetett tenni.

Hangsúlyozta: soha nem érvelt mérgező tevékenység folytatása mellett sem az akkumulátorgyárak, sem más ügyében.

Arra a felvetésre, tart-e attól, hogy gyerekeit elviszik a háborúba, a miniszter úgy reagált: „ez nem a valóságtól a végletekig elrugaszkododott feltételezés”.

„Imádkozom azért, hogy Magyarországot a szomszédban zajló háborúba ne tudják belerángatni”, és hogy a brüsszeli politika ne tudja az egész kontinenst belerángatni. A világban mindenütt háborús veszély van. Az Orbán-kormány mindent megtett azért, hogy az országot a háborútól megóvja – hangsúlyozta Szijjártó Péter.