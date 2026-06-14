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A német hadsereg 104-es harckocsizászlóaljának új Leopard 2 A7V tankjai az ünnepélyes átadásukon a bajorországi Pfreimd laktanyájában 2023. február 3-án. A Krauss-Maffei-Wegmann német hadiipari vállalat gyártotta Leopard 2 harckocsikat 1979-ben állította hadrendbe az ország hadserege, a Bundeswehr, amelynek azóta is a fő harckocsitípusa. A Leopard 2-es sorozat legutóbbi fejlesztésű A7V alváltozatának tömege mintegy 67 tonna, beszerzési ára darabonként 15-20 millió euró (5,9- 7,9 milliárd forint) között van. Valamennyi korábbi Leopard 2 típus továbbfejleszthető erre a variánsra, a Bundeswehr összesen 150 darab A6-ot fejleszt tovább.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Daniel Karmann

Németország beindította a totális fegyverkezést

Infostart / MTI

Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, és "jóval" a 2035-ös határidő előtt teljesíti a GDP 5 százalékát kitevő védelmi kiadásokra vonatkozó NATO-elvárást – jelentette ki Jens Hanefeld, Németország washingtoni nagykövete.

A diplomata a Fox News Digital internetes hírportálnak adott nyilatkozatában rámutatott, hogy Németország a hadseregfejlesztés részeként a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű szerződést kötött amerikai hadiipari vállalkozásokkal fegyverzetek beszerzéséről. Hozzátette, hogy a német haderő mintegy 100 ezer fővel növeli aktív szolgálatot ellátó katonáinak állományát.

"Németország fokozza fellépését, halljuk a felszólítást" – fogalmazott azzal az amerikai elvárással kapcsolatban, hogy Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságának fenntartásában.

"Bizonyos vagyok abban, hogy a NATO alapjait tekintve megmarad transzatlanti szervezetként, de jóval inkább európaivá válik a következő egy évtizedben" – mondta a német nagykövet.

Jens Hanefeld egyben azt a meggyőződést hangoztatta, hogy

a Németországban működő amerikai katonai bázisok az amerikai nemzetbiztonság érdekeit szolgálják, valamint egyben fokozzák a NATO elrettentő és védelmi képességét.

Az Európában zajló katonai konfliktus kapcsán kijelentette, hogy mára Németország Ukrajna legnagyobb támogatójává vált. Megállapította, hogy Oroszország Ukrajna ellen indított illegális háborúja szétzilálta azokat a körülményeket, amelyeket Európában és Németországban korábban "bizonyosságként" kezeltek, miközben a nemzetközi rend állandóan kihívásnak van kitéve, megváltoztatva a "stratégiai környezetet".

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