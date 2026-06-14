Donald Trump ajánlatott tett Vlagyimir Putyinnak a 80. születésnapján

Közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mintegy egyórás telefonbeszélgetést folytatott a nap folyamán Trumppal, egyebek között felköszöntve őt 80. születésnapja alkalmából és sikert kívánva neki a labdarúgó-világbajnokság megrendezéséhez.

"Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét. Kijelentette, hogy kész befolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbönálló G7-csúcstalálkozón" - mondta Usakov.

Trump állítóéag közölte, hogy ha a háborút mielőbb lezárják, akkor

megnyílik a lehetőség a valóban új minőségű amerikai-orosz kapcsolatok kiépítése előtt.

Putyin a maga részéről hangsúlyozta, hogy Kijevnek a békés infrastruktúra elleni támadási kísérletei nem fogják megváltoztatni Ukrajna kritikus helyzetét a harctéren.

"Evianban (a G7-csúcson) az európaiak és (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) kétségkívül megpróbálnak majd mindent pontosan fordítva beállítani, és csak olyan ötleteket tudnak majd felvetni, amelyek célja a konfliktus elhúzódása és a harci cselekmények folytatása" - hangoztatta az orosz tanácsadó.

"Közvetlenül Zelenszkijnek érdemes lenne átadni, hogy ne felejtse el a holokauszt tragédiáját, ami helyett náci bűnözők újratemetését rendezi meg ünnepélyesen. Ha pedig a kijevi rezsim feje ismét utalásokat tesz majd egy esetleges találkozóra az orosz vezetővel, akkor, ahogy korábban is elhangzott, ha találkozót akar, jöjjön el Moszkvába" - tolmácsolta Usakov Putyin Trumphoz intézett szavait.

"Donald Trump, erre (a második világháborús ukrán nacionalista vezetők újratemetésére) reagálva a két országunk közötti, a második világháború alatti szövetségről beszélt. Azt mondta, hogy ezt egyszerűen nem szabad elfelejteni" - tette hozzá.

A felek megállapodtak arról, hogy az amerikai elnök két különleges képviselője, Steve Witkoff és Jared Kushner, a közeljövőben ismét Oroszországba látogat.

Iráni kérdés

A két elnök megvitatta az Egyesült Államok és az Irán között készülő egyetértési megállapodás körüli helyzetet is. Trump közölte, hogy a megegyezés közeli, és reméli, a tárgyalások eredményeit még ma nyilvánosságra hozhatják. Elismerte, hogy a megállapodásokhoz vezető úton sok volt az akadály, és nemcsak az iráni vezetés részéről. Végül, mint mondta, az amerikai tárgyalók erőfeszítései pakisztáni és katari közvetítők segítségével elfogadható eredményhez vezettek. Az amerikai államfő kifejezte elismerését Moszkva részvétele, és különösen a konstruktív megoldásokra tett javaslatok miatt.

Az orosz fél kifejezte megelégedését azzal kapcsolatban, hogy a konfliktust, amely az egész régiót és nemcsak azt lángra lobbanthatta volna, minden jel szerint sikerült megfékezni. Kifejezte készségét, hogy tovább tevékenykedjen a helyzet stabilizálása és a mélyebb problémák megoldása érdekében.

Szülinap

Putyin felköszöntötte Trumpot 80. születésnapja alkalmából és sikert kívánt neki a labdarúgó-világbajnokság megrendezéséhez. Az amerikai elnök a Kreml tisztségviselője szerint megjegyezte, hogy a külföldi vezetők közül orosz kollégája volt az első, aki a jubileuma alkalmából felhívta őt a Fehér Házban.

Az orosz elnök jókívánságait fejezte ki Melania Trump first ladynek, nagyra értékelve szerepét az orosz és ukrán gyermekek családjaikkal való újraegyesítésében. Trump átadta felesége üdvözletét, és köszönetet mondott az orosz fél részéről nyújtott támogatásért.

Orbán Viktor sem felejtette el



„Az elnökségek jönnek-mennek, de kevés elnök hagyott olyan maradandó nyomot az Egyesült Államokban, mint ön” – írta közösségi oldalán a Fidesz elnöke. Orbán Viktor egyúttal sok sikert kívánt a további munkához Donald Trumpnak, aki 80. születésnapját ünnepelte. A Fidesz frissen újraválasztott elnöke nem feledkezett meg Donald Trumpról. Orbán Viktor közösségi oldalán köszöntötte a 80. születésnapját ünneplő amerikai elnököt, méltatva eddigi munkáját – írja az mno.hu. „Az elnökségek jönnek-mennek, de kevés elnök hagyott olyan maradandó nyomot az Egyesült Államokban, mint ön” – írta közösségi oldalán a Fidesz elnöke. Orbán Viktor egyúttal sok sikert kívánt a további munkához Donald Trumpnak, aki 80. születésnapját ünnepelte.

Zelenszkij lehetőségei

Közben az ukrán elnök több légvédelmi eszköz szállítását sürgette vasárnap az iparilag legfejlettebb demokratikus országok csoportjának (G7) a franciaországi Évianban június 15-től megrendezendő és az európai uniós tagországok június 18-án kezdődő brüsszeli csúcstalálkozója előtt.

A G7-csúcstalálkozón amerikai értesülések szerint az ukrán elnök Donald Trump amerikai elnökkel is találkozni fog.

"Kedd reggel Trump elnök egy munkamegbeszélésen ül össze a G7 állam- és kormányfőivel, illetve Zelenszkij ukrán elnökkel"

- ismertette egy amerikai tisztségviselő.

Ukrán közlés szerint Zelenszkij telefonon már vasárnap beszélt Trumppal. Dmitro Litvin, az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója elmondta, hogy a mintegy 30 perces beszélgetés során Zelenszkij felköszöntötte Trumpot 80. születésnapja alkalmából. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét is.