Megroppant a román kormánykoalíció, sorra álltak fel a miniszterek

A PSD tárca nélküli miniszterelnök-helyettese, a kormány főtitkára, az egészségügyi, a szállításügyi, a vidékfejlesztési, az energiaügyi, az igazságügyi és a munkaügyi miniszter lemondása akkor válik hatályossá, amikor Nicusor Dan államfő kiadja a felmentésükről szóló elnöki rendeletet.

A megüresedő posztokra a miniszterelnök a többi koalíciós tömörülés – a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – tisztségben maradt miniszterei közül jelöl ideiglenes tárcavezetőket,

akiknek a megbízatása az alkotmány szerint legfeljebb 45 napra szól.

A PSD csütörtöki közleményében úgy értékelte, hogy a párt minisztereinek távozása nyomán a Bolojan-kormány elvesztette legitimitását, mivel nincs már parlamenti többége. A PSD szerint egy parlamenti többség nélküli, "működésképtelen" kormány tisztégben maradása alkotmányellenes, az ország gazdasági érdekeit veszélyeztető, felelőtlen döntés.

„Miniszterei visszahívásával a PSD nem a kormányzás elől futamodik meg, hanem olyan változást kezdeményez, amelyet a polgárok nagy többsége igényel. A recesszió, infláció, a termelés és fogyasztás visszaesése miatt elkerülhetetlen az irányváltás. A jelenlegi geopolitikai helyzetben felelőtlenség a tévesnek bizonyult irányba továbbmenni” – olvasható a PSD közleményében.

A parlamenti helyek mintegy 27 százalékával rendelkező PSD hozzátette: kész részt venni egy új, Európa-barát „politikai vagy szakértői kormány” megalakításában, amelyet egy másik, a koalíciós pártokkal való együttműködésre nyitottabb miniszterelnök vezet. Az új kormány megalakulásáig a PSD parlamenti támogatást nyújt azoknak a törvényeknek az elfogadásához, amelyek az európai uniós támogatások lehívásához szükségesek – közölte a PSD.

Ilie Bolojan miniszterelnök az államfővel folytatott szerdai egyeztetés alkalmával jelezte, hogy a PNL nem fog újabb koalíciós megállapodást kötni a szociáldemokratákkal, de a maga részéről kész folytatni a kormányzati munkát egy PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormány élén.

Romániában alkotmányos vita alakult ki a kormányból távozó PSD és egykori koalíciós partnerei között arról, hogy szükséges-e újabb bizalmi szavazást kérnie a parlamenttől a miniszterelnöknek, miután megváltozott a kormány politikai összetétele, vagy elegendő, ha az újabb miniszterjelöltek beiktatásához kér parlamenti jóváhagyást, amit elutasítás esetén 45 naponként akár több ízben is megismételhet a kisebbségi kormány leváltása nélkül.

A PSD az alkotmánybírósághoz akar fordulni a kérdés eldöntése érdekében.

A csütörtöki kormányülésen a PSD-s miniszterek helyett az érintett tárcákat már a többi koalíciós pártokhoz tartozó államtitkárok képviselték.

Ioana Dogioiu kormányszóvivő szerint az ülés végén Ilie Bolojan miniszterelnök köszönetet mondott a távozó szociáldemokrata minisztereknek az elmúlt tíz hónap alatt végzett munkáért és felhívást intézett a kabinet tagjaihoz, hogy az alacsonyabb rangú PSD-s tisztségviselők esetében kizárólag a szakmai hozzáértés, nem pedig a politikai hovatartozás alapján döntsenek arról, hogy felmentik-e őket, vagy sem.

A PSD mintegy ötezer tisztségviselője hétfőn online szavazáson döntött arról, hogy a párt megvonja támogatását Bolojantól arra hivatkozva, hogy a párt a javaslatait rendre elutasító kormányfő miatt nem tudott érvényt szerezni baloldali célkitűzéseinek a jobboldali pártokkal létrehozott kormánykoalícióban. A nemzeti liberális kormányfő szerint a PSD önös pártérdekek miatt, az általa korábban előidézett hatalmas deficit lefaragására irányuló népszerűtlen intézkedések felelőssége elől menekülve sodorta újabb politikai válságba az országot, miután a Bolojan-kormány elzárta az élősködők elől a PSD holdudvarához tartozó élősködők elől a költségvetési forrásokat.