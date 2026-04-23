2026. április 23. csütörtök Béla
Ilie Bolojan beszél a román képviselõház és szenátus együttes ülésén Bukarestben 2025. június 23-án. A kétkamarás román parlament bizalmat szavazott a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével megalakult, Ilie Bolojan miniszterelnök (PNL) vezette koalíciós kormánynak.
Megroppant a román kormánykoalíció, sorra álltak fel a miniszterek

ELŐZMÉNYEK

Testületileg lemondtak a négypárti román kormányban betöltött tisztségeikről a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei, miután a Nemzeti Liberális Párthoz (PNL) tartozó Ilie Bolojan miniszterelnök azt követően is posztján maradt, hogy a PSD megvonta tőle a bizalmat – közölte csütörtökön a baloldali párt.

A PSD tárca nélküli miniszterelnök-helyettese, a kormány főtitkára, az egészségügyi, a szállításügyi, a vidékfejlesztési, az energiaügyi, az igazságügyi és a munkaügyi miniszter lemondása akkor válik hatályossá, amikor Nicusor Dan államfő kiadja a felmentésükről szóló elnöki rendeletet.

A megüresedő posztokra a miniszterelnök a többi koalíciós tömörülés – a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – tisztségben maradt miniszterei közül jelöl ideiglenes tárcavezetőket,

akiknek a megbízatása az alkotmány szerint legfeljebb 45 napra szól.

A PSD csütörtöki közleményében úgy értékelte, hogy a párt minisztereinek távozása nyomán a Bolojan-kormány elvesztette legitimitását, mivel nincs már parlamenti többége. A PSD szerint egy parlamenti többség nélküli, "működésképtelen" kormány tisztégben maradása alkotmányellenes, az ország gazdasági érdekeit veszélyeztető, felelőtlen döntés.

„Miniszterei visszahívásával a PSD nem a kormányzás elől futamodik meg, hanem olyan változást kezdeményez, amelyet a polgárok nagy többsége igényel. A recesszió, infláció, a termelés és fogyasztás visszaesése miatt elkerülhetetlen az irányváltás. A jelenlegi geopolitikai helyzetben felelőtlenség a tévesnek bizonyult irányba továbbmenni” – olvasható a PSD közleményében.

A parlamenti helyek mintegy 27 százalékával rendelkező PSD hozzátette: kész részt venni egy új, Európa-barát „politikai vagy szakértői kormány” megalakításában, amelyet egy másik, a koalíciós pártokkal való együttműködésre nyitottabb miniszterelnök vezet. Az új kormány megalakulásáig a PSD parlamenti támogatást nyújt azoknak a törvényeknek az elfogadásához, amelyek az európai uniós támogatások lehívásához szükségesek – közölte a PSD.

Ilie Bolojan miniszterelnök az államfővel folytatott szerdai egyeztetés alkalmával jelezte, hogy a PNL nem fog újabb koalíciós megállapodást kötni a szociáldemokratákkal, de a maga részéről kész folytatni a kormányzati munkát egy PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormány élén.

Romániában alkotmányos vita alakult ki a kormányból távozó PSD és egykori koalíciós partnerei között arról, hogy szükséges-e újabb bizalmi szavazást kérnie a parlamenttől a miniszterelnöknek, miután megváltozott a kormány politikai összetétele, vagy elegendő, ha az újabb miniszterjelöltek beiktatásához kér parlamenti jóváhagyást, amit elutasítás esetén 45 naponként akár több ízben is megismételhet a kisebbségi kormány leváltása nélkül.

A PSD az alkotmánybírósághoz akar fordulni a kérdés eldöntése érdekében.

A csütörtöki kormányülésen a PSD-s miniszterek helyett az érintett tárcákat már a többi koalíciós pártokhoz tartozó államtitkárok képviselték.

Ioana Dogioiu kormányszóvivő szerint az ülés végén Ilie Bolojan miniszterelnök köszönetet mondott a távozó szociáldemokrata minisztereknek az elmúlt tíz hónap alatt végzett munkáért és felhívást intézett a kabinet tagjaihoz, hogy az alacsonyabb rangú PSD-s tisztségviselők esetében kizárólag a szakmai hozzáértés, nem pedig a politikai hovatartozás alapján döntsenek arról, hogy felmentik-e őket, vagy sem.

A PSD mintegy ötezer tisztségviselője hétfőn online szavazáson döntött arról, hogy a párt megvonja támogatását Bolojantól arra hivatkozva, hogy a párt a javaslatait rendre elutasító kormányfő miatt nem tudott érvényt szerezni baloldali célkitűzéseinek a jobboldali pártokkal létrehozott kormánykoalícióban. A nemzeti liberális kormányfő szerint a PSD önös pártérdekek miatt, az általa korábban előidézett hatalmas deficit lefaragására irányuló népszerűtlen intézkedések felelőssége elől menekülve sodorta újabb politikai válságba az országot, miután a Bolojan-kormány elzárta az élősködők elől a PSD holdudvarához tartozó élősködők elől a költségvetési forrásokat.

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz
A legfőbb kérdés, hogy az Európai Unió egy előfinanszírozási móddal megengedi-e, hogy a források kifizetése más konstrukcióban, akár egy bank bevonásával valósuljon meg – mondta az InfoRádióban a külpolitikai szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem docense arra is kitért, jogilag lehetséges-e a Brüsszel által meghatározott határidők kitolása.
 

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

600 milliárdot fizettek ki egyedi kormánydöntéssel a választások előtt

Eurostat: Magyarország államháztartási hiánya és államadóssága is csökkent 2025 végére

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon – írta Recep Tayyip Erdogan hivatala. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerdán azt nyilatkozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó ugyan találkozni ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, de csak akkor, ha már véglegesíteni tudják a megállapodásokat. Az ukrán elnök viszont azt mondta, „bármilyen formátumban, bármikor” kész találkozni Putyinnal. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Szigorítottak az utakon Európában: mindenki dugóktól tartott, de egészen más történt

Szigorítottak az utakon Európában: mindenki dugóktól tartott, de egészen más történt

Az európai városok többségében látványosan csökkent a közúti halálesetek és a személyi sérülések száma a 30 km/h-s sebességkorlátozás bevezetése óta.

US boards ship carrying Iranian oil, as Iran MP says first Strait of Hormuz tool paid

US boards ship carrying Iranian oil, as Iran MP says first Strait of Hormuz toll paid

The US said its forces boarded "the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X" in the Indian Ocean.

2026. április 23. 15:01
Az Európai Tanács jóváhagyta a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának
2026. április 23. 14:50
Európai Ügyészség: Orbán Viktor is szóba került
