Amerikai erők szálltak meg egy tartályhajót az Indiai-óceánon – videó

Az amerikai védelmi minisztérium videofelvételt tett közzé arról, ahogy az amerikai erők a guineai lobogó alatt közlekedő Majestic X tartályhajó fedélzetére szállnak, amelyet az Indiai-óceánon foglaltak le.

A Pentagon közölte: „folytatni fogjuk a globális tengeri rendvédelmi tevékenységet, hogy megzavarjuk az illegális hálózatokat, és bárhol is tevékenykednek, feltartsuk az Iránnak anyagi támogatást nyújtó hajókat”.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



— Department of War ?? (@DeptofWar) April 23, 2026

A hajómozgást nyomon követő adatok szerint a Majestic X Srí Lanka és Indonézia között tartózkodott az Indiai-óceánon, nagyjából ugyanazon a helyszínen, ahol az amerikai erők korábban a Tifani tartályhajót foglalták le. A hajó eredeti célállomása a kínai Csousan kikötője volt.

Az incidens egy nappal azután következett be, hogy Irán három teherhajót támadott meg a szorosban, amelyen a világ kőolaj-kereskedelmének húsz százaléka áthalad békeidőben.

Iráni részről a Washingtonban bejelentett lefoglalás hírét egyelőre nem kommentálták.