2026. április 23. csütörtök Béla
Amerikai erők szálltak meg egy tartályhajót az Indiai-óceánon – videó

Az amerikai hadsereg lefoglalt egy újabb, iráni olaj csempészetéhez köthető tartályhajót csütörtökön, egy nappal azután, hogy az iráni Forradalmi Gárda két hajó felett is átvette az irányítást a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban.

Az amerikai védelmi minisztérium videofelvételt tett közzé arról, ahogy az amerikai erők a guineai lobogó alatt közlekedő Majestic X tartályhajó fedélzetére szállnak, amelyet az Indiai-óceánon foglaltak le.

A Pentagon közölte: „folytatni fogjuk a globális tengeri rendvédelmi tevékenységet, hogy megzavarjuk az illegális hálózatokat, és bárhol is tevékenykednek, feltartsuk az Iránnak anyagi támogatást nyújtó hajókat”.

A hajómozgást nyomon követő adatok szerint a Majestic X Srí Lanka és Indonézia között tartózkodott az Indiai-óceánon, nagyjából ugyanazon a helyszínen, ahol az amerikai erők korábban a Tifani tartályhajót foglalták le. A hajó eredeti célállomása a kínai Csousan kikötője volt.

Az incidens egy nappal azután következett be, hogy Irán három teherhajót támadott meg a szorosban, amelyen a világ kőolaj-kereskedelmének húsz százaléka áthalad békeidőben.

Iráni részről a Washingtonban bejelentett lefoglalás hírét egyelőre nem kommentálták.

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

Választás 2026: holnap kiderül, ki lesz az új oktatási miniszter

Újabb problémát hozott a briteknek a Brexit: minden utazásnál vagyonokat kell fizetniük kisállataik miatt

Trump tells BBC that King's visit could 'absolutely' help repair relations with UK

