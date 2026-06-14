Brutális tengeri baleset Splitnél, hárman meghaltak

A baleset 11 óra 38 perc körül történt a közép-dalmáciai partoknál. A rendőrség tájékoztatása szerint a vitorláson tartózkodó további négy embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget, kórházba szállításukra nem volt szükség.

A helyi sajtó szerint a katamarán Splitből Supetarba tartott menetrend szerinti járaton. A gyors utasszállító Brac felé haladt, amikor összeütközött a vitorlással, amely

a baleset után elsüllyedt.

A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A helyszínen a kikötői hatóság, a tengeri rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai dolgoznak, a kutatásban több, a közelben lévő hajó is részt vesz.

3 dead, 1 missing after catamaran and sailboat collision between the islands of Šolta and Brač... https://t.co/g36XfrqNl0 — Croatia Week (@CroatiaWeek) June 14, 2026

A történtek körülményeit a megyei ügyészség irányításával, közlekedési szakértők és a rendőrség bevonásával vizsgálják.