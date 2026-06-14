12 ember halt szörnyet Missouriban

A repülőgépet nem sokkal felszállás után érte a szerencsétlenség Butler kisváros helyi repülőterének közelében, ahol egy autóút mellett csapódott a földnek és kigyulladt.

A rendőrség azt közölte, hogy a repülő ejtőernyős ugrásra készülő utasokat szállított.

Dennis Jacobs, a repülőtér igazgatója, aki egyben Butler megye vészhelyzeti ügynökségének igazgatója is, arról számolt be, hogy a repülőgépet egy Skydive Kansas City nevű ejtőernyős központ üzemeltette. Elmondta, hogy

a jármű felszállás után kanyarodni próbált, irányíthatatlanná vált és orral a földnek csapódott.

A légiszerencsétlenség vizsgálatát a szövetségi közlekedésbiztonsági és légügyi hivatal szakemberei vezetik.

A repülő egy Pacific Aerospace 750XL típusú egymotoros gép volt, ami népszerű ejtőernyősök körében, de teherszállításra, és légi megfigyelésre is gyakran használják.

A Butler Memorial repülőtéren csak magángépek közlekednek, és túlnyomóan ejtőernyős, valamint mezőgazdasági célokra használják.