Újabb embert veszít a DK, elválnak útjaik Trippon Norberttel

Trippon Norbert, Újpest polgármestere függetlenként folytatja tovább, kilép a DK-ból – írja a politikus bejelentése nyomán a Telex. Habár a polgármester konkrétan nem nevezi meg a Demokratikus Koalíciót, úgy fogalmaz: „Elbúcsúztam a pártomtól és a jövőben független, Újpest párti, lokálpatrióta polgármesterként folytatom a munkámat.”

Trippon Norbert azt is írja, hogy a döntést a napokban hozta meg, de már régóta érett benne, az újpesti közügyeket eddig is pártpolitikától mentesen végezte.

Nem az újpesti polgármester az egyetlen, aki a választási vereség után elhagyta a pártot, óbudai kollégája, Kiss László is hasonlóképpen tett. Ő azt írta, hogy az országgyűlési választást nemzeti sorskérdésnek tekintette, ezért a választáson nemcsak szavazatával támogatta a Tisza Pártot, hanem nyilvános posztokban a III. kerületieket is kormányváltó szavazat leadására kérte.