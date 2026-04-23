ARÉNA - PODCASTOK
2026. április 23. csütörtök Béla
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2025. június 14.Trippon Norbert, a IV. kerület polgármestere beszél az Újpesti Torna Egylet (UTE) megalakulásának 140. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen az újpesti Szent István téren 2025. június 14-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Újabb embert veszít a DK, elválnak útjaik Trippon Norberttel

Újpest polgármestere bejelentette, otthagyja a pártot és függetlenként dolgozik tovább kerületéért.

Trippon Norbert, Újpest polgármestere függetlenként folytatja tovább, kilép a DK-ból – írja a politikus bejelentése nyomán a Telex. Habár a polgármester konkrétan nem nevezi meg a Demokratikus Koalíciót, úgy fogalmaz: „Elbúcsúztam a pártomtól és a jövőben független, Újpest párti, lokálpatrióta polgármesterként folytatom a munkámat.”

Trippon Norbert azt is írja, hogy a döntést a napokban hozta meg, de már régóta érett benne, az újpesti közügyeket eddig is pártpolitikától mentesen végezte.

Nem az újpesti polgármester az egyetlen, aki a választási vereség után elhagyta a pártot, óbudai kollégája, Kiss László is hasonlóképpen tett. Ő azt írta, hogy az országgyűlési választást nemzeti sorskérdésnek tekintette, ezért a választáson nemcsak szavazatával támogatta a Tisza Pártot, hanem nyilvános posztokban a III. kerületieket is kormányváltó szavazat leadására kérte.

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak
Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

Szlovákia elengedi a szankciós vétót

Szlovákia elengedi a szankciós vétót

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön utasítást adott országa állandó uniós képviselőjének, hogy ne blokkolja az Európai Unió Oroszország elleni 20. szankciós csomagja jóváhagyásának írásbeli folyamatát, amennyiben a Barátság kőolajvezetéken továbbra is folytatódni fog a szállítás a szerződéses mennyiségben – ezt maga a tárcavezető jelentette be közösségimédia-profilján.
 

Elképesztő botrány alakul Amerikában: a Facebook a csalókon gazdagodott?

Elképesztő botrány alakul Amerikában: a Facebook a csalókon gazdagodott?

Több milliárd dolláros bevételt zsebelhetett be a Meta a megtévesztő hirdetésekből - írja a Quartz. Ezt állítja legalábbis az a friss csoportos kereset, amelyet egy amerikai fogyasztóvédelmi szervezet nyújtott be a közösségimédia-óriás ellen.

Félmillió beteg orvosi titkai szivárogtak ki: Kínában landoltak az érzékeny adatok, óriási botrány lett belőle

Félmillió beteg orvosi titkai szivárogtak ki: Kínában landoltak az érzékeny adatok, óriási botrány lett belőle

Félmillió brit önkéntes egészségügyi adatait kínálták eladásra az Alibaba kínai webáruház platformján.

US boards ship carrying Iranian oil, as Trump orders navy to shoot any boat laying mines in strait

US boards ship carrying Iranian oil, as Trump orders navy to shoot any boat laying mines in strait

Meanwhile, Donald Trump says the US has "total control" over the Strait of Hormuz - and says they will "shoot and kill" any boat laying mines there.

