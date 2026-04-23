Az Európai Tanács jóváhagyta a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának

A brüsszeli közlemény szerint a vonatkozó jogszabályok tanácsi elfogadása lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy a lehető leghamarabb, akár már 2026 második negyedévében megkezdje a hitel első részletének kifizetését Ukrajnának.

Az uniós tanács közleményében hangsúlyozta: a hitel 2026-ban és 2027-ben az ország legsürgősebb költségvetési és védelmi ipari szükségleteit fedezi majd. A finanszírozás szigorú feltételeihez kapcsolódik, például a jogállamiság betartásához, beleértve a korrupció elleni harcot is – emelték ki.