Nyitókép: Pixabay

Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába – közölte a Mol Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján csütörtökön.

„A Mol Csoport a mai napon kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon. A Barátság vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel három hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult” – áll a közleményben.

A Mol előző nap, szerdán reggel közölte ukrán tájékoztatásra hivatkozva, hogy a vezeték javítása befejeződött, és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én 18:00 órakor megszűntek, a JSC Ukrtransnafta készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé.

A Barátság kőolajvezeték január végi leállása után a Mol-csoport február közepén az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, hogy a régió ellátásbiztonsága fennmaradjon, illetve a kieső mennyiségek pótlása érdekében megszervezze finomítóinak tengeri úton történő nyersolaj-ellátását. A stratégiai tartalékok egy részét fel is használták.

A korábbi ukrán tájékoztatásban a kőolajvezeték meghibásodását orosz dróntámadás következményének tulajdonították, és a szükséges munkálatok időigényével indokolták a helyreállítás elhúzódását.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója korábban többek között elmondta, hogy a háborús körülmények között több tucat hasonló leállás volt már, amelyek következtében általában néhány napos kiesések voltak a vezetékes szállításban.

A helyreállítás elhúzódása miatti konfliktus politikai síkra terelődött. Magyarország és Szlovákia is kétségbe vonta, hogy a szállítások leállításának műszaki okai lennének, azt politikai nyomásgyakorlásnak minősítették, és az Európai unió közbenjárását szorgalmazták. Egyben megvonták korábbi hozzájárulásukat az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag folyósításához, amelynek terhei alól az arról megszületett megállapodás szerint a két országot mentesítették, de a hozzájárulásukat ezután a kőolajszállítás újraindulásához kötötték.

Volomidir Zelenszkij ukrán elnök április 21-én bejelentette: Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, a vezeték ismét üzembe helyezhető, ugyanakkor annak egyik feltételéül szabta az Ukrajna számára már az Európai Tanács által jóváhagyott európai támogatási csomag feloldását.

Az Európai Unió Tanácsa csütörtökön bejelentette, hogy írásbeli eljárás útján jóváhagyták a 90 milliárd eurós hitelfolyósítást Ukrajnának.

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

A legfőbb kérdés, hogy az Európai Unió egy előfinanszírozási móddal megengedi-e, hogy a források kifizetése más konstrukcióban, akár egy bank bevonásával valósuljon meg – mondta az InfoRádióban a külpolitikai szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem docense arra is kitért, jogilag lehetséges-e a Brüsszel által meghatározott határidők kitolása.
 

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

600 milliárdot fizettek ki egyedi kormánydöntéssel a választások előtt

Eurostat: Magyarország államháztartási hiánya és államadóssága is csökkent 2025 végére

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
Bejelentette Trump: vége a türelemnek, Amerika tüzet fog nyitni az iráni hajókra

Bejelentette Trump: vége a türelemnek, Amerika tüzet fog nyitni az iráni hajókra

Parancsot adott Donald Trump amerikai elnök a haditengerészetnek arra, hogy nyissanak tüzet minden olyan iráni hajóra, amely aknákat kezd telepíteni a Hormuzi-szoroson.

A mentősök szerint akkora a kapacitáshiány, hogy már a legsúlyosabb esetek ellátása is veszélybe kerülhet

A mentősök szerint akkora a kapacitáshiány, hogy már a legsúlyosabb esetek ellátása is veszélybe kerülhet

Közép-Magyarországon már a legkritikusabb, közvetlen életveszélyben lévő betegekhez sem tudnak mindig azonnal mentőt küldeni.

US boards ship carrying Iranian oil, as Iran MP says first Strait of Hormuz toll paid

US boards ship carrying Iranian oil, as Iran MP says first Strait of Hormuz toll paid

The US said its forces boarded "the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X" in the Indian Ocean.

2026. április 23. 15:23
Mit művel a Mol-részvénnyel az iráni háborús hírözön, és mit a Barátság működése?
2026. április 23. 11:50
Pletser Tamás az Arénában: jóval nagyobb a baj LNG-fronton, mint egy szoros lezárása
