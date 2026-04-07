Bajnokok Ligája, női vízilabda ob és kézilabda Európa-liga – sport a tévében

M4 Sport
18.15: Vízilabda, női ob I, elődöntő, 2. mérkőzés, BVSC-UVSE
19.30: Röplabda, Női Extraliga, döntő, 3. mérkőzés, Vasas Óbuda - KHG KNRC
Sport 1
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés, Sporting Lisboa-Arsenal
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.45: Kézilabda, férfi Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó, Elverum-Montpellier
20.45: Kézilabda, férfi Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó, Melsungen-Fredericia
Eurosport 1
15.30: Országúti kerékpár, baszk körverseny, férfiak, 2. szakasz
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol negyedosztály, Bromley-Shrewsbury Town