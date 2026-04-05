Figyelmeztet vasárnap a budapesti repülőtér, változások jönnek, minden utast érinthet

A Budapest Airport felhívja az utasok figyelmét, hogy magasrangú delegációk mozgása miatt április 7-én, kedden, valamint április 8-án, szerdán a repülőtér környékén időszakos forgalomkorlátozások lépnek érvénybe – közölte vasárnap a repülőtér a Facebook-oldalán.

A repülőtér-üzemeltető arra kéri az utasokat, hogy annak érdekében, hogy a járatukat biztonsággal elérjék, a légikikötő megközelítése során hosszabb menetidővel számoljanak, és induljanak el időben:

Az esetleges lezárásokkal, valamint a buszok közlekedésével kapcsolatban kövessék figyelemmel az útinformációkat és a BKK felületeit.

J.D. Vance amerikai alelnök látogatása miatt már hétfőtől megváltozik a forgalmi rend a fővárosban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a delegáció közlekedésének idejére teljes zárást alkalmaz.

Április 7-én, kedden érkezik Budapestre J.D. Vance amerikai alelnök, de a látogatás miatt már húsvét hétfőtől nem lehet parkolni azokony a környékeken, ahol a delegáció elhalad majd – közölte a rendőrség.