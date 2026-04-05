2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Budapest Airport

Figyelmeztet vasárnap a budapesti repülőtér, változások jönnek, minden utast érinthet

Forgalomkorlátozások lesznek a repülőtérre vezető utakon, időben kell elindulni.

A Budapest Airport felhívja az utasok figyelmét, hogy magasrangú delegációk mozgása miatt április 7-én, kedden, valamint április 8-án, szerdán a repülőtér környékén időszakos forgalomkorlátozások lépnek érvénybe – közölte vasárnap a repülőtér a Facebook-oldalán.

A repülőtér-üzemeltető arra kéri az utasokat, hogy annak érdekében, hogy a járatukat biztonsággal elérjék, a légikikötő megközelítése során hosszabb menetidővel számoljanak, és induljanak el időben:

Az esetleges lezárásokkal, valamint a buszok közlekedésével kapcsolatban kövessék figyelemmel az útinformációkat és a BKK felületeit.

J.D. Vance amerikai alelnök látogatása miatt már hétfőtől megváltozik a forgalmi rend a fővárosban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a delegáció közlekedésének idejére teljes zárást alkalmaz.

Április 7-én, kedden érkezik Budapestre J.D. Vance amerikai alelnök, de a látogatás miatt már húsvét hétfőtől nem lehet parkolni azokony a környékeken, ahol a delegáció elhalad majd – közölte a rendőrség.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

