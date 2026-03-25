2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselõje napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. október 20-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Visszalépett Szabó Tímea Óbudán, 16 év után biztosan nem lesz parlamenti képviselő

Infostart

Az ellenzéki politikus terjedelmes Facebook-posztban magyarázta meg döntését.

Egyre-másra jelentik be ellenzéki képviselőjelöltek, hogy mégsem állnak rajthoz az április 12-ei országgyűlési választásokon, jellemzően azért, hogy ne gyengítsék a kormányváltás esélyét, vagyis hogy erősítsék a Tisza Párt kormányra kerülésének lehetőségét.

Szerda késő este a párbeszédes Szabó Tímea közölt ilyen döntést, aki függetlenül állt a rajtvonalon, ő volt Óbuda és Békásmegyer parlamenti képviselője eddig.

Közlése szerint „új fejezet nyílt a magyar politikatörténetben, amely minden eddiginél drasztikusabban csökkentette az ajánlatok és a kérdések számát. A kétpólusúvá vált tér már nem a világnézeti, szakmai vitákról vagy az eredményekről szól, hanem arról: maradjon-e a gátlástalan, korrupt uralkodó rezsim vagy váltsa föl azt egy győzelemre esélyes, új társaság”.

Az általa képviselt kérdéseket fontosnak tartja, de a kormányváltás lehetőségét még fontosabbnak, a kialakult kétpólusó rendszerért pedig nem kívánja a társadalmat hibáztatni.

„Nekem is be kell látnom: ahhoz, hogy rövid távon legyőzzük a Fideszt, a következő időkben más terepet kell választanom az általam fontosnak tartott ügyek képviseletéhez. Ezért visszalépek a III. kerületi független egyéni képviselőjelöltségtől” – fogalmazott bejelentése alkalmával.

Facebook-posztjában köszönetet mondott választókerülete polgárainak az eddigi bizalomért, és hosszan sorolta az ügyeket, amelyeket képviselt.

párbeszéd

visszalépés

óbuda-békásmegyer

szabó tímea

választás 2026

Ismét felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja amiatt, hogy egyesek szokatlanul magas téteket tettek az olajár esésére – röviddel Donald Trump bejelentése előtt. Az amerikai elnök arra készült, hogy közölje: egy alku reményében késlelteti az iráni energetikai hálózat elleni támadások.
Esztergomban folytatta országjárását a Fidesz-KDNP elnöke.
 

Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta

Toroczkai László: nem álmodozom miniszteri tárcákról, szakértői kormányzásban, alkotmányozó nemzetgyűlésnek is partner lennék

Dúró Dóra az Arénában: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat

VIDEÓ
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
A kormány kihirdette azt a rendeletcsomagot, amellyel megnövelik a stratégiai gázkészleteket, valamint egy jogilag megkérdőjelezhető lépéssel leállítják az Ukrajnába irányuló földgázexportot.

Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV-csoport az elöregedett HÉV-szerelvények cseréjére.

A woman has been awarded $3m in a verdict that could have implications for hundreds of other cases in the US.

2026. március 25. 21:04
Változik a MÁV-csoport menetrendje
2026. március 25. 20:51
Hócsatára készül a közútkezelő
