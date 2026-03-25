Visszalépett Szabó Tímea Óbudán, 16 év után biztosan nem lesz parlamenti képviselő

Egyre-másra jelentik be ellenzéki képviselőjelöltek, hogy mégsem állnak rajthoz az április 12-ei országgyűlési választásokon, jellemzően azért, hogy ne gyengítsék a kormányváltás esélyét, vagyis hogy erősítsék a Tisza Párt kormányra kerülésének lehetőségét.

Szerda késő este a párbeszédes Szabó Tímea közölt ilyen döntést, aki függetlenül állt a rajtvonalon, ő volt Óbuda és Békásmegyer parlamenti képviselője eddig.

Közlése szerint „új fejezet nyílt a magyar politikatörténetben, amely minden eddiginél drasztikusabban csökkentette az ajánlatok és a kérdések számát. A kétpólusúvá vált tér már nem a világnézeti, szakmai vitákról vagy az eredményekről szól, hanem arról: maradjon-e a gátlástalan, korrupt uralkodó rezsim vagy váltsa föl azt egy győzelemre esélyes, új társaság”.

Az általa képviselt kérdéseket fontosnak tartja, de a kormányváltás lehetőségét még fontosabbnak, a kialakult kétpólusó rendszerért pedig nem kívánja a társadalmat hibáztatni.

„Nekem is be kell látnom: ahhoz, hogy rövid távon legyőzzük a Fideszt, a következő időkben más terepet kell választanom az általam fontosnak tartott ügyek képviseletéhez. Ezért visszalépek a III. kerületi független egyéni képviselőjelöltségtől” – fogalmazott bejelentése alkalmával.

Facebook-posztjában köszönetet mondott választókerülete polgárainak az eddigi bizalomért, és hosszan sorolta az ügyeket, amelyeket képviselt.