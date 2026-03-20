2026. március 20. péntek Klaudia
Nyitókép: Forrás: Pexels.com

Tilalom lépett életbe több vármegyében

Infostart / MTI

Az elmúlt hetek napsütéses, csapadékmentes időjárása miatt péntektől Csongrád-Csanád, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Korábban már Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben rendelt el tilalmat a hivatal, amely továbbra is érvényben marad.

Az érintett új vármegyékben az elmúlt napokban megemelkedett a vegetációtüzek száma, amelyek egy része erdőterületekre is átterjedt. Tűzkockázatot csökkentő csapadék az elkövetkező napokban sem várható.

A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

Szintén nem szabad tüzet rakni a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken. Nem minősül ugyanakkor tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő, főző, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva - írta a Nébih, amely a tilalommal nem érintett belterületeken is a zárt égésterű eszközök, elektromos vagy gázgrill használatát javasolja.

A globális feszültségek átírhatják a szezont Horvátországban – Sokan kivárnak a nyárra

A globális feszültségek átírhatják a szezont Horvátországban – Sokan kivárnak a nyárra

A globális bizonytalanság ellenére meglepően erős az idei előfoglalási szezon Horvátországban. Mindez azon a Vodicében tartott szakmai találkozón derült ki, ahol több mint kétszáz turisztikai szakember vitatta meg az ágazat kilátásait - közölte a Croatia Week.

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 20.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 20.)

A Pénzcentrum 2026. március 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Netanyahu agrees to 'hold off' attacks on Iranian gas fields after Trump call

Netanyahu agrees to 'hold off' attacks on Iranian gas fields after Trump call

Israel says it has launched new strikes on Tehran overnight, while several Gulf nations have intercepted missile and drone attacks.

