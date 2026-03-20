Tilalom lépett életbe több vármegyében

Korábban már Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben rendelt el tilalmat a hivatal, amely továbbra is érvényben marad.

Az érintett új vármegyékben az elmúlt napokban megemelkedett a vegetációtüzek száma, amelyek egy része erdőterületekre is átterjedt. Tűzkockázatot csökkentő csapadék az elkövetkező napokban sem várható.

A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

Szintén nem szabad tüzet rakni a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken. Nem minősül ugyanakkor tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő, főző, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva - írta a Nébih, amely a tilalommal nem érintett belterületeken is a zárt égésterű eszközök, elektromos vagy gázgrill használatát javasolja.