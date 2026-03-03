Jobban van Molnár Gyula, ha sérülten is, de harcba száll a DK jelöltje

Három hete balesetet szenvedett Molnár Gyula, a Demokratikus Koalíció politikusa – értesült a 24.hu. A portál információi szerint egy családi eseményen leesett a lépcsőn, és súlyos állapotban került kórházba.

Molnár Gyula a budafoki-budatétényi központú, Budapest 10-es számú egyéni választókerületben indul az áprilisi választáson. El is kezdték gyűjteni neki az ajánlásokat, de beszámolók szerint személyesen eddig nem tudott részt venni a kampányban.

A Telex kérdésére a politikus sajtósa arról számolt be, hogy Molnár Gyula állapota jelentősen javult és folytatni fogja a kampányt. A választáson induláshoz szükséges ajánlásokat leadták.

Molnár Gyula korábban az MSZP tagja, 2016 és 2018 között a párt elnöke volt. 1994 és 2010 között országgyűlési képviselőként, 2002 és 2010 között pedig a XI. kerület polgármestereként dolgozott. 2021-ben csatlakozott a DK-hoz.