Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról

Orbán Viktor szerint az elmúlt másfél évtizedben visszaesett az Egyesült Nemzetek Szervezet (ENSZ) teljesítménye, továbbá Magyarország békepárti politikájával érdemelte ki meghívását a Béketanácsba. A miniszterelnök úgy véli, egy nemzetközileg kompetens szervezet teheti le a névjegyét Washingtonban – írja összefoglalójában az Index.

A miniszterelnök a platformra feltöltött videójában kijelentette, fontos dolog fog történni. Szerinte

a világ békéjéért felelős nagy nemzetközi szervezetek az elmúlt 10–15 évben megbénultak,

példaként az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ) említette, de ez nem az egyetlen ilyen szervezet szerinte.

„Tehát minden ismert és bevett nemzetközi intézmény, kormányközi intézmény teljesítménye rendkívül lecsökkent az elmúlt 10 évben. Erre mondta azt az amerikai elnök, hogy ezeket hagyjuk, csináljunk helyette valami újat, adjunk egy új lendületet” – fogalmazott.

És megalapította, meghirdette a Béketanácsot, és meghívta a barátait vagy azokat, akikben bízott, vagy olyan országokat, akiknek a politikája hagyományosan békepárti. Így kapott meghívást Magyarország is

– jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor reméli, létrejön egy olyan intézmény, ami eredetileg a közel-keleti béke miatt alakult meg, de a tagjai többet tudnak vállalni egyetlen régió stabilizálásánál.

Hangsúlyozta, a Béketanács egy nemzetközileg kompetens szervezetté nőheti ki magát, de erre majd a washingtoni utazását követően adna választ.

A Béketanács alapító ülése csütörtökön lesz Washingtonban.