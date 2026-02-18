ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.74
usd:
319.2
bux:
127236.65
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának elõestéjén.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Szerdán az X-en jelentkezett be egy videóval a Washingtonba induló Orbán Viktor, és azt mondta: „itt az ideje a változásnak”.

Orbán Viktor szerint az elmúlt másfél évtizedben visszaesett az Egyesült Nemzetek Szervezet (ENSZ) teljesítménye, továbbá Magyarország békepárti politikájával érdemelte ki meghívását a Béketanácsba. A miniszterelnök úgy véli, egy nemzetközileg kompetens szervezet teheti le a névjegyét Washingtonban – írja összefoglalójában az Index.

A miniszterelnök a platformra feltöltött videójában kijelentette, fontos dolog fog történni. Szerinte

a világ békéjéért felelős nagy nemzetközi szervezetek az elmúlt 10–15 évben megbénultak,

példaként az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ) említette, de ez nem az egyetlen ilyen szervezet szerinte.

„Tehát minden ismert és bevett nemzetközi intézmény, kormányközi intézmény teljesítménye rendkívül lecsökkent az elmúlt 10 évben. Erre mondta azt az amerikai elnök, hogy ezeket hagyjuk, csináljunk helyette valami újat, adjunk egy új lendületet” – fogalmazott.

És megalapította, meghirdette a Béketanácsot, és meghívta a barátait vagy azokat, akikben bízott, vagy olyan országokat, akiknek a politikája hagyományosan békepárti. Így kapott meghívást Magyarország is
– jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor reméli, létrejön egy olyan intézmény, ami eredetileg a közel-keleti béke miatt alakult meg, de a tagjai többet tudnak vállalni egyetlen régió stabilizálásánál.

Hangsúlyozta, a Béketanács egy nemzetközileg kompetens szervezetté nőheti ki magát, de erre majd a washingtoni utazását követően adna választ.

A Béketanács alapító ülése csütörtökön lesz Washingtonban.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról

washington

orbán viktor

béketanács

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új korszak – Repülőre ültettek egy kis atomerőművet

Új korszak – Repülőre ültettek egy kis atomerőművet

Az Egyesült Államok először szállított légi úton nukleáris mikroreaktort. A művelet célja annak bizonyítása volt, hogy az új technológia gyorsan telepíthető és többféle katonai vagy polgári felhasználási lehetőséget kínál.
Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

A müncheni biztonságpolitikai konferencia legfontosabb üzenetét az amerikai külügyminiszter fogalmazta meg, amely szerint nincs szakítás az Egyesült Államok és az Európai Unió között, az USA pedig erős Európát akar – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, melyeknek kellene lenniük a legfontosabb európai haderőfejlesztéseknek és reformoknak a következő években.
 

J. D. Vance kiosztotta Európát

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Oroszország és Ukrajna küldöttei ma is Genfben tárgyalnak a háború lezárásáról, az amerikai közvetítők szerint számottevő előretörés történt. Amerikai lapok szerint külföldi F-16-os pilóták is segítik Kijev védelmét - Ukrajna ezt hosszas várakozás után cáfolta. A fronton a harcok intenzitása enyhén csökkent: az orosz erők továbbra is nagy erőkkel ostromolják Pokrovszk és Huljajpole városokat. Hajnalban Ukrajna ameirkai GMLRS-rakétákkal lőtte Belgorod városát, illetve mélységi dróntámadás ért több orosz települést is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat az ingatlanpiacon? Ezek a lakások kerülhetnek reflektorfénybe 2026-ban

Fordulat az ingatlanpiacon? Ezek a lakások kerülhetnek reflektorfénybe 2026-ban

Az alternatív ingatlanpiacon mindössze 759 ezer forintos átlagos négyzetméterárral számolhattak a vevők.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

US says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

The US special envoy struck an optimistic note after the first day of talks in Geneva, but hopes for a breakthrough remain low.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 10:14
Az „Együtt a babákért” nem egyszerű pelenkaosztás
2026. február 18. 09:29
Festeni sem lehetne szebbet: ilyen csodálatos volt kedden a balatoni naplemente – képek
×
×
×
×