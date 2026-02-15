ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: MÁV-csoport/Hegyi Zsolt/Facebook

Szétzúzta a fehérvári vasútvonalat a szél

Infostart

Gárdonytól Budapestre csak busszal lehet közlekedni személygépjárművön kívül.

Az extrém erejű szél miatt több dunántúli vasútvonalon fakidőlések és felsővezetéki hibák bénítják a közlekedést, számos szakaszon teljes leállás, pótlóbuszozás és jelentős késések vannak, a helyreállítás pedig várhatóan csak a kora esti órákra fejeződhet be a 24.hu összeállítása szerint.

A helyzetet rointják a sínre dőlt fák, a felsővezeték-hibák, emiatt a MÁV pótlóbuszoztatásra kényszerül, különösen a Dunántólról Budapestre vezető vonalak esetében. Székesfehérvár és Gárdony között teljes a forgalmi szünet. Gárdonyból Budapestre busszal lehet menni.

Balatonszepezdnél egy kidőlt fát kellett a sínről elvonszolni.

A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális forgalmi helyzetet, mivel a késések és útvonal‑módosítások folyamatosan változhatnak.

Szétzúzta a fehérvári vasútvonalat a szél

