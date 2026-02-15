ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 15. vasárnap
Portrait of a young woman.
Nyitókép: Zaborskaitele

Tombol a szél a Dunántúlon, kezdi kiütni a vonatközlekedést, térképen is mutatjuk

Infostart

Országszerte elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben a vasárnap hajnalban megérkezett markáns hidegfront miatt. A Dunántúlon és a Bodrogközben orkán erejű széllökéseket mértek, ami súlyos fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben és a közműhálózatban.

A HungaroMet és az Időkép tájékoztatása szerint a szél sebessége több helyen meghaladta a 100 km/órát. A rekordot a fonyódi magaslati szélmérő rögzítette hajnali fél hat előtt, ahol

127 km/órás lökést mértek.

Keszthelyen 115 km/órás, a pécsi régióban található Királyegyházán pedig 113 km/órás szélvihart regisztráltak a műszerek. A viharos légmozgás következtében a hőmérséklet drasztikusan visszaesett, reggelre a Dunántúl nagy részén fagypont közelébe hűlt a levegő - írja az idokep.hu.

Közlekedési korlátozások és vasúti károk

A MÁV vasárnap reggeli rendkívüli tájékoztatása szerint a viharos szél fákat döntött a sínekre és megrongálta a felsővezeték-hálózatot, különösen a dél-balatoni és a nyugat-dunántúli vonalakon.

A dél-balatoni vonatok csak Budapest és Fonyód között közlekednek.

Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa, valamint Fonyód–Balatonszentgyörgy–Keszthely között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.

Tapolca és Balatonederics között fakidőlés miatt szünetel a forgalom, Keszthely irányába jelentős késésekre kell számítani.

A Déli pályaudvarról 8:30-kor Keszthelyre induló Balaton InterCity (IC 862) utasainak Székesfehérváron másik szerelvénybe kell átszállniuk.

A Balaton InterCityk Lepsényben is megállnak.

A Budapest felé tartó InterCityk a pótlóbusz érkezését követően, körülbelül 20-30 perces késéssel indulnak Fonyódról - közölte a Mávinform.

Már hajnalban kiadták a figyelmeztetés - olvasható a katasztrofavedelem.hu-n.

Térképen a vihar

A meteorológusok figyelmeztetnek: a viharos szél a nap folyamán végig megmarad, ami miatt a tényleges hőmérsékletnél jóval hidegebb hőérzetre kell készülni.

