Nem jó apa: bedrogozva vezetett, amikor a terhes feleségét fuvarozta, és ez még semmi... – videó

A gödöllői rendőrök január 28-án délután fordultak egy lesötétített ablakú autó után Zsámbokon. Amikor megállították, a sofőr zavartan viselkedett – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

A zsaruk tüzetesen átnézték a járművet és ellenőrizték az abban utazókat is. Gyorsan kiderült, hogy

a vezetőnek nincs érvényes jogosítványa, de ha ez nem lett volna elég, indulás előtt még kábítószert is fogyasztott. Tette mindezt úgy, hogy a kocsiban az állapotos felesége ült mellette...

A 32 éves Cs. Zoltánnál alufóliába csomagolt kristályt találtak, egy másik utasánál – aki a hátsó ülésen ült –, pedig marihuána volt zacskóban és fóliában, valamint cigarettába sodorva.

Mindkettőjüket elfogták és előállították a Gödöllői Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer birtoklása miatt kihallgatták őket.

Cs. Zoltánnak felelnie kell járművezetés bódult állapotban vétség miatt is, valamint pénzbírságot kapott, mert nem volt érvényes vezetői engedélye, a szabálytalanul lesötétített ablakú autón pedig nem volt biztosítás.