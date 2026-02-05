ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.23
usd:
321.65
bux:
131247.93
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Nem jó apa: bedrogozva vezetett, amikor a terhes feleségét fuvarozta, és ez még semmi... – videó

Infostart

A gödöllői egyenruhások Zsámbokon fogtak el egy férfit, aki kábítószer hatása alatt vezette autóját.

A gödöllői rendőrök január 28-án délután fordultak egy lesötétített ablakú autó után Zsámbokon. Amikor megállították, a sofőr zavartan viselkedett – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

A zsaruk tüzetesen átnézték a járművet és ellenőrizték az abban utazókat is. Gyorsan kiderült, hogy

a vezetőnek nincs érvényes jogosítványa, de ha ez nem lett volna elég, indulás előtt még kábítószert is fogyasztott. Tette mindezt úgy, hogy a kocsiban az állapotos felesége ült mellette...

A 32 éves Cs. Zoltánnál alufóliába csomagolt kristályt találtak, egy másik utasánál – aki a hátsó ülésen ült –, pedig marihuána volt zacskóban és fóliában, valamint cigarettába sodorva.

Mindkettőjüket elfogták és előállították a Gödöllői Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer birtoklása miatt kihallgatták őket.

Cs. Zoltánnak felelnie kell járművezetés bódult állapotban vétség miatt is, valamint pénzbírságot kapott, mert nem volt érvényes vezetői engedélye, a szabálytalanul lesötétített ablakú autón pedig nem volt biztosítás.

Kezdőlap    Belföld    Nem jó apa: bedrogozva vezetett, amikor a terhes feleségét fuvarozta, és ez még semmi... – videó

rendőrség

bűnözés

gödöllő

zsámbok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiterjesztik az energiatároló-pályázatot, kitiltanak három ukrán katonai vezetőt
Kormányinfó

Kiterjesztik az energiatároló-pályázatot, kitiltanak három ukrán katonai vezetőt
Részletesen szó volt a Kormányinfón az energiatárolási pályázat bővítéséről, a hathavi fegyverpénz és a nyugdíjak utalásáról, a februári emelt bérekről, a nemzeti petícióról, illetve a kárpátaljai sorozás következményeiről. A közvélemény-kutatók 8-20 százalékot tévedtek 4 éve, így érdemes követni a kutatók eredményeit a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter újságírói kérdésekre is válaszolt.
 

Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár folytatódnak a háromoldalú ukrán-amerikai-orosz tűzszüneti egyeztetések, és Mark Rutte NATO-főtitkár is Ukrajna számára biztató kijelentéseket tett, Moszkva egy jottányit sem enged a követeléseiből, miszerint nem léphetnek idegen erők ukrán földre békefenntartó céllal, Kijevnek pedig feltétel nélkül le kell mondania keleti területeiről. Sőt, az orosz vezetés még mindig hisz abban is, hogy képesek lesznek megszüntetni a teljes ukrán államiságot.
 

Szergej Lavrov ijesztő kijelentést tett a béke esélyeiről

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányinfó: újabb béremelés jöhet a közszférában

Kormányinfó: újabb béremelés jöhet a közszférában

Gulyás Gergely a megemelt bérekről és családtámogatásokról szóló tájékoztatóval kezdte a Kormányinfót. Arról is beszélt, hogy azok a dolgozók, akiknek nem jár a fegyverpénz, de a honvédelemben dolgoznak, ők is kaphatnak béremelést. Arról is szó volt, hogy jövő héten döntenek az árrésstopokról, de sok érv szól amellett, hogy meghosszabbítsák. Legkésőbb ősszel dönthetnek a KRESZ-ről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tarolnak ezek a használt autók Magyarországon: egyre többen keresik őket, mire jöttek rá?

Tarolnak ezek a használt autók Magyarországon: egyre többen keresik őket, mire jöttek rá?

A Használtautó.hu adatai szerint 2026 januárjában erős átrendeződés indult a 6000 kilométernél kevesebbet futott, 2024 és 2026 közötti évjáratú autók piacán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer about to speak as anger grows among Labour MPs over Mandelson-Epstein scandal

Starmer about to speak as anger grows among Labour MPs over Mandelson-Epstein scandal

The prime minister told Parliament he was aware of Mandelson's ongoing friendship with the late sex offender when he was appointed as US ambassador.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 5. 11:41
Közeledik egymáshoz a Magyar Posta és a Temu
2026. február 5. 10:27
Kiderült, mi áll a Pátkai-víztározó drasztikus pusztulása mögött
×
×
×
×