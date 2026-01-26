Új kocsiszíni csarnok, vágány-átalakítás – hatalmas beruházáshoz keres tervezőt a BKK

A Budapesti Közlekedési Központ feltételes közbeszerzési eljárást indított az Angyalföld kocsiszín és a 14-es villamosvonal meghatározott részeinek fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátására. A beruházás szorosan kapcsolódik a folyamatban lévő járműbeszerzési projekthez – közölte a BKK.

A közleményben jelezték: folyamatosan érkeznek Budapestre az új CAF-villamosok, amelyek a korábban megrendelt és jelenleg is gyártás alatt lévő 51 darabos flotta részei. Már forgalomba állt a századik alacsony padlós CAF-villamos, amely kényelmesebb és akadálymentes utazást biztosít az utasok számára. A fővárosi járműpark megújításával párhuzamosan elengedhetetlenné vált a villamosok tárolását és karbantartását biztosító kocsiszínek és kapcsolódó létesítményeik fejlesztése is. Hasonló jellegű kocsiszíni beruházásokra korábban – például a Combino villamosok érkezésekor – szintén szükség volt.

Az új CAF-járművek beszerzésével a IV. kerületben lévő Angyalföld kocsiszín feladatai bővülnek: ide tartozik majd a Budafok és Száva kocsiszínből átkerülő rövid CAF-villamosok tárolása és üzemben tartása is. Ennek előkészítéseként a BKK feltételes közbeszerzési eljárást indított a szükséges kocsiszíni fejlesztések tervezésére, amelyhez szorosan kapcsolódik a 14-es villamosvonal egyes elemeinek a korszerűsítése is. A BKK tájékoztatása szerint eredményes eljárást követően, a források rendelkezésre állása esetén a kiviteli tervek előreláthatólag 2027. nyár végére készülhetnek el.

Fotó: Budapesti Közlekedési Központ

Az Angyalföld kocsiszín felkészítésének első fázisát 2025 utolsó hónapjaiban végezték el. A munkák során a szakemberek kicserélték a remíz déli részén található hurokvágányokat, valamint egy kapcsolódó egyedi kitérőt is. A megvalósult beavatkozásokról részletes tájékoztatás a BKV oldalán érhető el.

Átalakított vágányok, új csarnok homoktöltővel

A kiválasztandó tervező feladata olyan kocsiszíni és részleges villamosvonali fejlesztések megtervezése lesz, amelyek elengedhetetlenek további CAF-villamosok forgalomba helyezéséhez és üzemszerű közlekedtetéséhez, elősegítve, hogy emelkedjen a korszerű, alacsony padlós villamosok száma a 14-es vonalon.

A tervek szerint egy új kocsiszíni csarnok létesül, amelyben a fékhomok betöltését szolgáló berendezés kap helyet.

A fejlesztés hozzájárul a járművek napi, biztonságos üzemeltetéséhez, és magában foglalja a homokot szállító tehergépjárművek közlekedéséhez szükséges belső útvonalak kialakítását is.

Az új járművek tárolásának és mozgatásának megkönnyítése érdekében a kocsiszíni vágányrendszer átalakítása is szükségessé válik. A tervezési feladat összesen 18 kocsiszíni kitérő felújításának a megtervezését foglalja magában.

A projekt részeként megtervezik a CAF-villamosok 14-es vonalon történő gyorsabb közlekedését szolgáló kisebb beavatkozásokat is, így például a 12-es villamos Fóti úti kiágazásának, a Dózsa György út keresztezésének, valamint a kocsiszín környezetében található kitérők korszerűsítését.

Bővül az alacsony padlós flotta

Az alacsony padlós, akadálymentesített, klímával felszerelt CAF-villamosok jelentősen hozzájárulnak az utazási komfort növeléséhez, az esélyegyenlőség biztosításához, valamint a környezetbarát közlekedés erősítéséhez.

A járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán is tovább növekedhet a CAF-villamosok száma, sőt a századik villamos forgalomba állásának köszönhetően a 3-as és a 42-es vonalon már csak CAF-ok közlekednek.

Az összesen 51 új jármű forgalomba helyezésével – és az európai uniós infrastruktúra-fejlesztési források rendelkezésre állása esetén – a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsony padlós járművek is forgalomba állhatnak. Ezenkívül a BKK és a BKV vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is.

EU-s forrás szükséges az infrastrukturális beruházásokra

A BKK közölte: az új járművek fogadásához és a hálózat további korszerűsítéséhez elengedhetetlenek bizonyos infrastrukturális beruházások, többek között az áramellátás fejlesztése, a vonali és végállomási átépítések, valamint a kocsiszíni kiszolgálás bővítése. Ezekhez a fejlesztésekhez egyelőre nem állnak rendelkezésre a szükséges EU-s források, a főváros azonban elkötelezett a beruházások megvalósítása mellett. A források biztosítanák: