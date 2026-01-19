ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.57
usd:
331.25
bux:
0
2026. január 19. hétfő Márió, Sára
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Metal police handcuffs isolated on black background, copy space, 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Erőszakkal eladatták a kocsit, majd fura dolgokat műveltek vele Szarvason

Infostart

Megdöbbentő bűnlajstromot halmozott fel két nap leforgása alatt a békési bűnözőpáros.

Kedden egy férfi azzal hívta a hatóságokat, hogy egy ismerőse elvitte az autóját. Ezután kiderült: az ismerős egész délután a barátnőjével és a telefonálóval furikázott, majd este egy szarvasi benzinkúton eladta a kocsit. – írja az atv.hu a Békés vármegyei rendőrség posztja alapján.

A tulajdonost ezt követően arra kényszerítette, hogy írja alá az adásvételit, különben megverik. Másnap vett újabb fordulatot, amikor az eltulajdonított autót Békéscsabán fedezték fel, miután az út szélén állt – három kerékkel.

A rendőrséget ekkor már egy benzinkutas hívta, akinek állítása szerint előző este látták az említett autót a kúton, ahonnan fizetés nélkül távozott a sofőrje.

A rendőrök a helyszínen egy 28 éves férfit és egy 23 éves nőt találtak, akikről a gyorsteszt elvégzése után kiderült, kábítószert fogyasztottak, a kocsi kereke pedig azért esett ki, mert öt csavar helyett csak kettővel rögzítették.

A Szarvasi Rendőrkapitányság a férfit zsarolás bűntett gyanúja miatt őrizetbe vette és a bódult járművezetés miatt is indult ellene büntetőeljárás. A nőről kiderült, hogy a Sarkadi Rendőrkapitányság körözte csalás bűntett gyanúja miatt. Mint azt a Békés vármegyei rendőrség közölte, a békéscsabai benzinkútról két alkalommal is fizetés nélkül hajtottak el, így szabálysértési eljárásban is felelniük kell.

Kezdőlap    Belföld    Erőszakkal eladatták a kocsit, majd fura dolgokat műveltek vele Szarvason

bűnözés

szarvas

békés vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most az iskolarendszeren keresztül sérülhetnek a magyar érdekek Szlovákiában

Most az iskolarendszeren keresztül sérülhetnek a magyar érdekek Szlovákiában

Szlovákiában megkezdődik az általános iskolai hálózat optimalizálása: az oktatási minisztérium március végéig kérdőívet küld minden általános iskolának, amely az átalakítás előkészítését szolgálja. A cél – a tárca szerint – egy fenntarthatóbb iskolarendszer kialakítása a folyamatosan romló demográfiai adatok miatt. A folyamat a szlovákiai magyar tannyelvű iskolákat is érzékenyen érinti, számuk biztosan csökkenni fog.
VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brüsszel megelégelte: független szuperszervezetet hoznának létre Trump kedvenceinek megfékezésére

Brüsszel megelégelte: független szuperszervezetet hoznának létre Trump kedvenceinek megfékezésére

Az amerikai kormányzat nyomásgyakorlása és az X mesterségesintelligencia-eszköze, a Grok körüli botrány újra felszínre hozta Brüsszelben azt a régi vitát, hogy az EU képes-e politikailag független módon érvényt szerezni saját digitális szabályainak. Egyes európai döntéshozók szerint a megoldás egy erős, az intézményrendszeren kívül álló uniós tech-felügyelet létrehozása lehetne, amely ellenállna a washingtoni nyomásnak és egységesen érvényesítené a jogszabályokat – írja a Politico.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló: beszakadt a jég két gyerek alatt, rohammentőt kellett hívni + Fotók

Sokkoló: beszakadt a jég két gyerek alatt, rohammentőt kellett hívni + Fotók

Életveszélybe került két gyerek is Szobnál, miután a befagyott Ipoly jegére merészkedtek, de beszakadt alattuk a jég.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
High-speed train collision in Spain kills at least 39

High-speed train collision in Spain kills at least 39

More than 400 passengers were on board the trains that derailed near the city of Córdoba in Spain's worst rail crash in more than a decade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 19. 07:28
Bagolysereg őrzi az egyik alföldi várost
2026. január 19. 07:18
Két gyerek alatt szakadt be a jég, rohammentőt kellett hívni Szobnál
×
×
×
×