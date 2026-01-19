Erőszakkal eladatták a kocsit, majd fura dolgokat műveltek vele Szarvason

Kedden egy férfi azzal hívta a hatóságokat, hogy egy ismerőse elvitte az autóját. Ezután kiderült: az ismerős egész délután a barátnőjével és a telefonálóval furikázott, majd este egy szarvasi benzinkúton eladta a kocsit. – írja az atv.hu a Békés vármegyei rendőrség posztja alapján.

A tulajdonost ezt követően arra kényszerítette, hogy írja alá az adásvételit, különben megverik. Másnap vett újabb fordulatot, amikor az eltulajdonított autót Békéscsabán fedezték fel, miután az út szélén állt – három kerékkel.

A rendőrséget ekkor már egy benzinkutas hívta, akinek állítása szerint előző este látták az említett autót a kúton, ahonnan fizetés nélkül távozott a sofőrje.

A rendőrök a helyszínen egy 28 éves férfit és egy 23 éves nőt találtak, akikről a gyorsteszt elvégzése után kiderült, kábítószert fogyasztottak, a kocsi kereke pedig azért esett ki, mert öt csavar helyett csak kettővel rögzítették.

A Szarvasi Rendőrkapitányság a férfit zsarolás bűntett gyanúja miatt őrizetbe vette és a bódult járművezetés miatt is indult ellene büntetőeljárás. A nőről kiderült, hogy a Sarkadi Rendőrkapitányság körözte csalás bűntett gyanúja miatt. Mint azt a Békés vármegyei rendőrség közölte, a békéscsabai benzinkútról két alkalommal is fizetés nélkül hajtottak el, így szabálysértési eljárásban is felelniük kell.