Behúzta a bokor alá halott barátját

Az ügyészség segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette miatt emelt vádat – közölte az Egri Törvényszék. Az Egri Járásbíróság a vádlottat az előkészítő ülésen bűnösnek mondta ki és 1 év 10 hónap börtönbüntetésre, valamint 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság kötelezte a vádlottat az eljárásban felmerült közel 19 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is.

A vádlott és a sértett együtt bódító hatású szert fogyasztottak, amelytől a sértett rosszul lett, izzadni kezdett, légzése elnehezült. A vádlott nem mentőt hívott vagy orvoshoz vitte, hanem beküldte az otthonába lepihenni. Később beültette az autójába az egyre nehezebben lélegző sértettet, majd Eger irányába indult vele. Útközben a sértett életjelet nem mutatott, ezért a vádlott a halál beálltát vélelmezve

az út szélén megállt, majd kiemelte a sértett testét a járműből, egy bokor alá húzta, majd otthagyta.

Ha a vádlott a sértett rosszullétének észlelésekor rögtön mentőt hív vagy orvoshoz viszi barátját, lett volna esély a sértett életének megmentésére.

Az ítélet jogerős.