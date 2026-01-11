A falu bízott a fél évet kapott polgármesterében, újra megválasztották

A Bács-Kiskun vármegyei Bácsszőlősön azért tartottak időközi választást, mert a 2024-ben megválasztott polgármester, Szarvas Róbert Norbert (független) tavaly október 15-én lemondott tisztségéről, mivel hivatali visszaélés miatt eljárás indult ellene.

A község polgármesteri székéért azonban ismét elindul három másik független jelölt - Lakatos Koppány Vajk, Vida Attila és Mózer Andrea - mellett, ugyanis a Bajai Járásbíróság a közügyek gyakorlásától nem tiltotta el.