A falu bízott a fél évet kapott polgármesterében, újra megválasztották

A valasztas.hu adatai szerint Szarvas Róbert Norbert a szavazatok 55,69 százalékát szerezte meg. Korábban, 2024-ben 70 százalék felett kapott.
A Bács-Kiskun vármegyei Bácsszőlősön azért tartottak időközi választást, mert a 2024-ben megválasztott polgármester, Szarvas Róbert Norbert (független) tavaly október 15-én lemondott tisztségéről, mivel hivatali visszaélés miatt eljárás indult ellene.
A község polgármesteri székéért azonban ismét elindul három másik független jelölt - Lakatos Koppány Vajk, Vida Attila és Mózer Andrea - mellett, ugyanis a Bajai Járásbíróság a közügyek gyakorlásától nem tiltotta el.
Az ex-kommunista, egykori „kivándorló állam”, Lengyelország életszínvonala kezdi megelőzni Nagy-Britanniáért. A brit sajtó az elmúlt hónapokban már jó pár cikket írt a témában. Egy újabb írás szerint sok brit szívesen költözne át és vállalna munkát az országban.
Donald Trump vasárnap közölte, hogy ezentúl semmilyen venezuelai olaj vagy pénz nem juthat el Kubába, és felszólította a kommunista vezetésű szigetországot, hogy kössön megállapodást Washingtonnal. A lépés tovább növeli a nyomást az Egyesült Államok régi ellenfelén, miközben a kubai vezetés nyíltan dacol a Fehér Házzal.