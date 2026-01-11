ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 11. vasárnap Ágota
Silhouette of a hand putting a vote into the voting box on pale yellow background. Illustration of the concept of legislative election
Nyitókép: Dragon Claws/Getty Images

A falu bízott a fél évet kapott polgármesterében, újra megválasztották

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A valasztas.hu adatai szerint Szarvas Róbert Norbert a szavazatok 55,69 százalékát szerezte meg. Korábban, 2024-ben 70 százalék felett kapott.

A Bács-Kiskun vármegyei Bácsszőlősön azért tartottak időközi választást, mert a 2024-ben megválasztott polgármester, Szarvas Róbert Norbert (független) tavaly október 15-én lemondott tisztségéről, mivel hivatali visszaélés miatt eljárás indult ellene.

A község polgármesteri székéért azonban ismét elindul három másik független jelölt - Lakatos Koppány Vajk, Vida Attila és Mózer Andrea - mellett, ugyanis a Bajai Járásbíróság a közügyek gyakorlásától nem tiltotta el.

