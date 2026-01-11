Van bátorsága újraindulni az elítélt polgármesternek, ma döntenek róla

A Bács-Kiskun vármegyei Bácsszőlősön azért tartanak időközi választást, mert a 2024-ben megválasztott polgármester, Szarvas Róbert Norbert (független) tavaly október 15-én lemondott tisztségéről, mivel hivatali visszaélés miatt eljárás indult ellene.

A község polgármesteri székéért azonban ismét elindul három másik független jelölt - Lakatos Koppány Vajk, Vida Attila és Mózer Andrea - mellett, ugyanis a Bajai Járásbíróság a közügyek gyakorlásától nem tiltotta el.

A Fidesz-KDNP által támogatott polgármester korábban beköltözött a 46,5 millió forintnyi uniós pénzből felújított egészségház szolgálati lakásába. Az ügyben akkor nyomozás indult. Tavaly nyáron a Bajai Járásbíróság 2025. augusztus 8-án már büntetővégzést is hozott (tárgyalás mellőzéses eljárás), ami 2025. szeptember 17-én jogerőre emelkedett, miután az Ügyészség a jogorvoslati kérelmét visszavonta.

A bíróság hivatali visszaélés bűntette miatt 6 hónap börtönt szabott ki, aminek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette.

Ezután mondott le a település vezetője, aki akkor azzal védekezett, hogy a beköltözésével nem történt károkozás. Sőt, azért se büntetheti meg az EU a falut, mert ő havi 17 500 forint lakbért fizetett, az örökké forráshiányos önkormányzat így legalább egy kis pénzhez jutott - írta a telex.hu.

Az időközi voksoláson a település egyetlen szavazókörében több mint 260 választópolgár adhatja le szavazatát.

A másik két választás A Győr-Moson-Sopron vármegyei Dunaszigeten a polgármestert és a képviselő-testület hat tagját választják meg vasárnap, miután a testület tavaly október 1-jén feloszlott. A polgármesteri posztért két független jelölt indul, Husvéth Béla és Kovács Dávid. A képviselő-választáson 16 független jelölt indul. A jelöltekre három szavazókörben több mint 1600-an adhatják le voksukat.



A Somogy vármegyei Bedegkéren polgármestert és önkormányzati képviselőket is választanak, mert a képviselő-testület október 14-én a feloszlásáról döntött. A Balatontól mintegy 35 kilométerre délre található település polgármesteri székéért három független jelölt, Bódog Róbert, Steinbacher Tamás és Vati József indul, a négy képviselői helyre tizenegyen pályáznak, mindannyian függetlenek. A község mintegy 330 szavazásra jogosult polgára egy szavazókörben voksolhat.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.