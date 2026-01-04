ARÉNA - PODCASTOK
Havat tart egy nő a kezében.
Nyitókép: Getty Images/Cavan Images

Több helyen akár harminc centi hó is eshet – friss térképes előrejelzés

Infostart

Rég nem látott, országos havazást hozhat a jövő hét – itt egy friss forgatókönyv.

A HungaroMet előrejelzése és időjárási figyelmeztetései után az Időkép is összegezte, milyen forgatókönyveket tart valószínűnek a következő napok időjárására.

Ahogy az lenni szokott, az erőteljesebb, kiadósabb havazást ismét mediterrán ciklon hozza Magyarországra, ám hogy a középpontja, valamint a két légtömeg határa pontosan merre fog mozogni, azt továbbra sem lehet megmondani – írta a portál. „A mediterrán ciklonok szeszélyesebbek, mint egy kiscica, aki az egyik percben dorombolva kérik a kényeztetést, míg a következőben méltóságteljesen, fújtatva odébbáll, hogy más hasonlatot ne is említsünk” – fogalmaztak.

Megnézték azért a legvalószínűbb forgatókönyveket, és azt látták, hogy a déli országrészekben igazi havas napok jöhetnek, több helyen akár körülbelül 30 centinyi hó is hullhat.

A következő napokban több hullámban érkezik majd a hó, a felettünk lévő hideg, fagyos légtömeg nedvességutánpótlását pedig az említett mediterrán ciklon biztosítja majd – emiatt ismételten hangsúlyozták: azt, hogy a havazás súlypontja végül merre tolódik, nagyban befolyásolja e ciklon jövőbeli mozgása, ezért ez csak egy előzetes becslés, a következő napokban lehet majd biztosabbat tudni.

24 ÓRA
