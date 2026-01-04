Az amerikai elnök szerint újra végrehajthatnak egy olyan akciót, amilyet Venezuela ellen – a nap hírei

Venezuelában az eddigi alelnököt nevezte ki ügyvivő államfőnek a legfelsőbb bíróság. Delcy Rodríguez feladata, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország védelmét. Nicolás Madurót és feleségét szombaton fogták el az amerikai erők, és egy brooklini börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és terrorizmussal vádolt elnök már hétfőn bíróság elé állhat.

Az amerikai elnök szerint újra végrehajthatnak egy olyan akciót, amilyet Venezuela ellen. Donald Trump a Fox Newsnak úgy nyilatkozott, megtehetik újra, senki sem állíthatja meg őket. Közölte, az Egyesült Államok ott marad Venezuelában, amíg a megfelelő átmenet meg nem történik, és nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését sem.

Az Egyesült Államok következő célpontja Venezuela után a Dániához tartozó Grönland lehet. Az Arctic Today portál írt arról, hogy egy magyarázat nélküli posztban Katie Miller, Donald Trump egy korábbi kommunikációs munkatársa, Stephen Millernek, az amerikai elnök egyik legbefolyásosabb tanácsadójának felesége egy Grönlandot amerikai zászlóba burkolva ábrázoló képet tett közzé az X-en, „hamarosan” felirattal. Dánia washingtoni nagykövete tiltakozott.

Kína a venezuelai elnök szabadon bocsátására, valamint a konfliktus tárgyalásos rendezésére szólította fel az Egyesült Államokat. Peking szerint az amerikai fellépés súlyosan sérti a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányát is. Az ügyben hétfőn összeülhet az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke úgy reagált, jogellenes, de következetes Donald Trump venezuelai fellépése, mert minden területen hazája érdekeit védi. Az észak-koreai kormány elítélte a venezuelai elnök elfogásához vezető amerikai katonai csapást.

XIV. Leó pápa vasárnap a Szent Péter téren mondott beszédében Venezuela függetlenségének és az emberi jogoknak a tiszteletben tartását szorgalmazta. Az izraeli miniszterelnök kormánya viszont támogatásáról biztosította az amerikai elnököt. Eközben Elon Musk ingyenes műholdas internethozzáférést ajánlott fel Venezuelának, hogy a polgárok tudjanak egymással kommunikálni.

A béketárgyalások folytatásáról és a béketerv véglegesítéséről állapodott meg az ukrán fél európai szövetségeseivel a Kijevben tartott tanácskozáson. Az amerikai elnök különmegbízottja videokonferencia segítségével vett részt a tanácskozáson. Volodimir Zelenszkij elnök szerint a béketerv 90 százalékban elkészült, de az oroszok által elfoglalt területek sorsa továbbra is kulcskérdés.

Egy terepjáró csomagtartójába rejtett pokolgép robbant Kijevben az egyik lakóház udvarán – idézi az ukrajnai Union portált az Index. Egy katonai szolgálatot teljesítő személy repeszek okozta sérüléseket szenvedett. A robbanás nyomán terrorcselekmény miatt indult nyomozás.

Észak-Korea ismét több ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába, amelyek mintegy 900 kilométert repültek, mielőtt a tengerbe csapódtak. Szöul és Tokió elítélte a teszteket. Washington közölte, az esemény nem jelentett közvetlen fenyegetést az Egyesült Államokra vagy szövetségeseire.

Berlin délnyugati részén csaknem 45 és fél ezer háztartás, valamint több mint 2 ezer vállalkozás maradt áram nélkül, miután tűz rongált meg egy kábelhidat a Teltow-csatornánál. A rendőrség gyújtogatás miatt nyomoz. Elkövetőként egy baloldali szélsőséges szervezet, a Vulkán-csoport jelentkezett.

Svájcban már 24 embert azonosítottak a szilveszteri tűzvész áldozatai közül. A több mint 40 elhunyt emlékére délelőtt gyászmisét tartottak egy Crans Montanai katolikus templomban, jövő pénteken pedig nemzeti gyásznap lesz az alpesi országban. Az áldozatok többsége kiskorú, a legfiatalabb egy 14 éves, a legidősebb 39 éves.

Görögországban leállt a légiközlekedés, miután egy távközlési hiba miatt megbénult a légiforgalmi irányító rendszer rádió- és kommunikációs hálózata. A hiba miatt minden érkező járatot a szomszédos országok repülőtereire irányították át, az indulókat pedig törölték.

Kész megfontolni a szorosabb kapcsolódást az unió egységes belső piacához a brit kormány. Keir Starmer hangsúlyozta: továbbra sem engedik meg az uniós állampolgárok korlátlan letelepedését.

A mesterséges intelligencia felhasználásával durva csalásra készül a kormány – állítja Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter közölte: mivel a magyar hatóságok nem lépnek fel ez ellen, a párt közvetlenül keresi meg az ügyben a Metát és más szolgáltatókat.

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz dobosa. A zenész 60 éves volt. A zenekar közleményében azt írta, tudtak a dobos betegségéről. Bräutigam Gábor 1987-ben a Kispál és a Borz alapító tagja volt, és 1996-ig dobolt a zenekarban. Ezt követően szinte állandó vendége volt a 2022-ben újraaktivizálódott Kispál és a Borz fellépéseinek.