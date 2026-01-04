ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 4. vasárnap Leóna, Titusz
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök beszél az Apple Inc. amerikai számítástechnikai vállalat hazai beruházást bejelentő sajtóértekezletén a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 6-án. A multinacionális nagyvállalat további 100 milliárd dolláros gyártóbázis-befektetést jelentett be az Egyesült Államokban a 2025-ben már 500 milliárd dollárra tett ígéret felett. A bejelentés része annak a kormányzati törekvésnek, amely egy úgynevezett amerikai gyártási program létesítésével előmozdítja az Apple ellátási láncának és gyártásfolyamatainak áttelepítését az Egyesült Államokba.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Bonnie Cash

Az amerikai elnök szerint újra végrehajthatnak egy olyan akciót, amilyet Venezuela ellen – a nap hírei

InfoRádió

A béketárgyalások folytatásáról és a béketerv véglegesítéséről állapodott meg az ukrán fél európai szövetségeseivel. Berlinben egy szélsőbaloldali szervezet vállalta magára a több mint 45 ezer háztartást áramszünettel sújtó gyújtogatást.

Venezuelában az eddigi alelnököt nevezte ki ügyvivő államfőnek a legfelsőbb bíróság. Delcy Rodríguez feladata, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország védelmét. Nicolás Madurót és feleségét szombaton fogták el az amerikai erők, és egy brooklini börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és terrorizmussal vádolt elnök már hétfőn bíróság elé állhat.

Az amerikai elnök szerint újra végrehajthatnak egy olyan akciót, amilyet Venezuela ellen. Donald Trump a Fox Newsnak úgy nyilatkozott, megtehetik újra, senki sem állíthatja meg őket. Közölte, az Egyesült Államok ott marad Venezuelában, amíg a megfelelő átmenet meg nem történik, és nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését sem.

Az Egyesült Államok következő célpontja Venezuela után a Dániához tartozó Grönland lehet. Az Arctic Today portál írt arról, hogy egy magyarázat nélküli posztban Katie Miller, Donald Trump egy korábbi kommunikációs munkatársa, Stephen Millernek, az amerikai elnök egyik legbefolyásosabb tanácsadójának felesége egy Grönlandot amerikai zászlóba burkolva ábrázoló képet tett közzé az X-en, „hamarosan” felirattal. Dánia washingtoni nagykövete tiltakozott.

Kína a venezuelai elnök szabadon bocsátására, valamint a konfliktus tárgyalásos rendezésére szólította fel az Egyesült Államokat. Peking szerint az amerikai fellépés súlyosan sérti a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányát is. Az ügyben hétfőn összeülhet az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke úgy reagált, jogellenes, de következetes Donald Trump venezuelai fellépése, mert minden területen hazája érdekeit védi. Az észak-koreai kormány elítélte a venezuelai elnök elfogásához vezető amerikai katonai csapást.

XIV. Leó pápa vasárnap a Szent Péter téren mondott beszédében Venezuela függetlenségének és az emberi jogoknak a tiszteletben tartását szorgalmazta. Az izraeli miniszterelnök kormánya viszont támogatásáról biztosította az amerikai elnököt. Eközben Elon Musk ingyenes műholdas internethozzáférést ajánlott fel Venezuelának, hogy a polgárok tudjanak egymással kommunikálni.

A béketárgyalások folytatásáról és a béketerv véglegesítéséről állapodott meg az ukrán fél európai szövetségeseivel a Kijevben tartott tanácskozáson. Az amerikai elnök különmegbízottja videokonferencia segítségével vett részt a tanácskozáson. Volodimir Zelenszkij elnök szerint a béketerv 90 százalékban elkészült, de az oroszok által elfoglalt területek sorsa továbbra is kulcskérdés.

Egy terepjáró csomagtartójába rejtett pokolgép robbant Kijevben az egyik lakóház udvarán – idézi az ukrajnai Union portált az Index. Egy katonai szolgálatot teljesítő személy repeszek okozta sérüléseket szenvedett. A robbanás nyomán terrorcselekmény miatt indult nyomozás.

Észak-Korea ismét több ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába, amelyek mintegy 900 kilométert repültek, mielőtt a tengerbe csapódtak. Szöul és Tokió elítélte a teszteket. Washington közölte, az esemény nem jelentett közvetlen fenyegetést az Egyesült Államokra vagy szövetségeseire.

Berlin délnyugati részén csaknem 45 és fél ezer háztartás, valamint több mint 2 ezer vállalkozás maradt áram nélkül, miután tűz rongált meg egy kábelhidat a Teltow-csatornánál. A rendőrség gyújtogatás miatt nyomoz. Elkövetőként egy baloldali szélsőséges szervezet, a Vulkán-csoport jelentkezett.

Svájcban már 24 embert azonosítottak a szilveszteri tűzvész áldozatai közül. A több mint 40 elhunyt emlékére délelőtt gyászmisét tartottak egy Crans Montanai katolikus templomban, jövő pénteken pedig nemzeti gyásznap lesz az alpesi országban. Az áldozatok többsége kiskorú, a legfiatalabb egy 14 éves, a legidősebb 39 éves.

Görögországban leállt a légiközlekedés, miután egy távközlési hiba miatt megbénult a légiforgalmi irányító rendszer rádió- és kommunikációs hálózata. A hiba miatt minden érkező járatot a szomszédos országok repülőtereire irányították át, az indulókat pedig törölték.

Kész megfontolni a szorosabb kapcsolódást az unió egységes belső piacához a brit kormány. Keir Starmer hangsúlyozta: továbbra sem engedik meg az uniós állampolgárok korlátlan letelepedését.

A mesterséges intelligencia felhasználásával durva csalásra készül a kormány – állítja Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter közölte: mivel a magyar hatóságok nem lépnek fel ez ellen, a párt közvetlenül keresi meg az ügyben a Metát és más szolgáltatókat.

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz dobosa. A zenész 60 éves volt. A zenekar közleményében azt írta, tudtak a dobos betegségéről. Bräutigam Gábor 1987-ben a Kispál és a Borz alapító tagja volt, és 1996-ig dobolt a zenekarban. Ezt követően szinte állandó vendége volt a 2022-ben újraaktivizálódott Kispál és a Borz fellépéseinek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Az amerikai elnök szerint újra végrehajthatnak egy olyan akciót, amilyet Venezuela ellen – a nap hírei

inforádió

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro

Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro
A szombati amerikai rajtaütésben megölték Nicolás Maduro venezuelai elnök biztonsági csapatának többségét. Kiderült, kit támogat a hadsereg Venezuelában.
 

Második támadás Venezuela ellen – tizenötezer amerikai katona áll ugrásra készen

Nicolás Madurónak volt egy utolsó esélye – kiderült, micsoda

Moszkva is megszólalt a Venezuela elleni amerikai támadás után

Marco Rubio szerint az USA nem magának akarja Venezuela olaját

Maduro mellett 5 további vádlott szerepel az amerikai vádiratban

Kémek, drónok, hamis riasztás és a rejtekhely: így fogták el az amerikaiak Madurót

Kőhalmi Zoltán: a humor egy robbanó bomba

Kőhalmi Zoltán: a humor egy robbanó bomba

A saját humora, ízlése vagy ízléstelensége vezeti, és nem tudja elképzelni, hogy kifogyjon az ötletekből – mondta az InfoRádióban Kőhalmi Zoltán, aki alapvetően mindig is humoristának tartotta magát, illetve sokáig olyan írónak, aki éppen nem ír. Szerinte a színpadon az a humorista feladata, hogy minél kevesebb szóval jusson el a poénig, ami akkor működik igazán, ha a közönség érti, amiről beszél. Napjaink egyik legnépszerűbb magyar humoristája az új könyvéről, a stand-up comedy magyarországi indulásáról, a szakma szépségeiről és nehézségeiről, valamint a humoristák új generációjáról is beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mi jön Amerika beavatkozása után Venezuelában? Nyilatkozott Trump, Rubio, a hátramaradt kormány és a hadsereg is - Híreink percről percre Venezueláról

Mi jön Amerika beavatkozása után Venezuelában? Nyilatkozott Trump, Rubio, a hátramaradt kormány és a hadsereg is - Híreink percről percre Venezueláról

Szombat reggel az Egyesült Államok, hónapok óta tartó eszkalációt követően átfogó katonai műveletet indított Venezuela ellen. Donald Trump amerikai elnök, néhány órával a támadások megkezdését követően bejelentette, hogy a művelet sikeres volt; elfogták Nicolas Maduro, venezuelai elnököt, valamint feleséségét, akiket egy hadihajóval New York-ba szállítottak. Az Trump elnök tegnapi floridai sajtótájékoztatóján közölte, hogy az USA átveszi az irányítást Venezuela felett és együtt fognak működni az ország alelnökével. Ezt követően azonban a venezuelai alelnök, Delcy Rodriguez egy televíziós adásban Maduro elfogását barbár emberrablásnak nevezte, és kijelentette, hogy továbbra is ő az ország egyetlen elnöke. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van

Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van

London kész fontolóra venni az EU belső piacához való közeledést, de továbbra is elutasítja a szabad mozgás elvének visszaállítását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says US not at war with Venezuela, as Maduro set to appear in New York court on Monday

Rubio says US not at war with Venezuela, as Maduro set to appear in New York court on Monday

The secretary of state says the US will retain "multiple levers of leverage" if Venezuela's leaders don't "make the right decisions".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 4. 22:20
Összegyűjtötték az állami gondozott gyerekeket, majd fürdeni vitték őket
2026. január 4. 19:50
Borzasztó számokat közölt a MÁV
×
×
×
×