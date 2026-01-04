ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 4. vasárnap
Hosszú expozícióval készült fotó egy repülőtéren felszálló repülőről / Clearing the runway for the next one, and the next one, and the next one...
Nyitókép: Paco Alcantara/Getty Images

Leállt a légi közlekedés Görögországban

Infostart / MTI

Országszerte megbénult a légiközlekedés Görögországban vasárnap, miután távközlési hiba lépett fel a légiforgalmi irányítás rendszereiben. A meghibásodás miatt minden érkező és induló járatot felfüggesztettek az ország repülőterein a görög állami műsorszolgáltató, az ERT beszámolójára hivatkozó hírügynökségi jelentések szerint.

A görög polgári légiközlekedési hatóság (HCAA) tájékoztatása szerint a probléma a görög légtér irányítását végző központok rádió- és kommunikációs rendszereit érinti. Emiatt a légiforgalmi irányítók nem tudnak egymással kommunikálni, ami súlyos biztonsági kockázatot jelent.

Az ERT beszámolója szerint a járatok helyi idő szerint 9 órától nem közlekednek, azokat a szomszédos országok repülőtereire irányítják át.

A Reuters jelentése szerint a hatóságok vizsgálják a rádiófrekvenciákat érintő problémák okát. Bár egyes átrepülések az athéni repüléstájékoztatási körzetben (FIR) korlátozottan zajlanak, a repülőtéri műveleteket biztonsági okokból felfüggesztették.

A fennakadás az ország összes repülőterét érinti, köztük az athéni Elefthériosz Venizélosz nemzetközi repülőteret és a thesszaloniki légikikötőt is. Az utasokat több helyen SMS-ben értesítették a járattörlésekről. A Flightradar24 valós idejű járatkövető szolgáltatás adatai szerint a görög légtér vasárnap délelőtt szinte teljesen kiürült.

Izraelben a repülőtéri hatóság szóvivője arról tájékoztatott, hogy a görög légtér várhatóan helyi idő szerint 16 óráig zárva marad, és az érkező, illetve induló járatoknál késésekre kell számítani. Egyelőre nem tudni, mikor állhat helyre a menetrend szerinti légiforgalom Görögországban.

