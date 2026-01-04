ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 4. vasárnap Leóna, Titusz
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Kispál és a Borz

Meghalt Bräutigam Gábor

Infostart

A Kispál és a Borz hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy meghalt az együttes egyik alapító tagja.

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag alapító dobosa. A zenész 60 éves volt.

„Tudtuk, hogy beteg voltál, de ez most mégis nagyon fáj. Isten veled, Ricsi!” – olvasható a dobost zenésztársaitól kapott becenevén említő bejegyzésben.

Bräutigam Gábor 1965-ben született Pécsett. A Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett, később üzletvezetői képesítést is szerzett.

1987-ben a Kispál és a Borz alapító tagja volt, Kispál Andrással, Lovasi Andrással és Ózdi Rezsővel együtt. 1996-ig dobolt a zenekarban, amellyel öt sikeres lemezt (Naphoz Holddal - 1991; Föld kaland ilyesmi... - 1992; Ágy asztal tévé - 1993; Sika, kasza, léc - 1994; Ül - 1996) készített. Színpadra lépett a Kispál és a Borz búcsúkoncertjén is, 2010 augusztusában a Sziget fesztiválon.

A Kiscsillagban 2005-től ugyancsak alapítóként játszott három évig, ő dobolt a csapat első lemezén (Greatest Hits Vol. 01 - 2006), valamint a második album (Örökre szívembe zártalak - 2009) egyik dalában, a Van-e szándék-ban.

Másfél éven át a Beatlingers nevű Beatles tribute zenekarban is dobolt.

Szinte állandó vendége volt a 2022-ben újraaktivizálódott Kispál és a Borz fellépéseinek. Az együttes 2023-ban - 19 év szünet után - új lemezt is készített Beszorult mondat címmel, amelyen Bräutigam két számban szerepelt.

Kezdőlap    Kultúra    Meghalt Bräutigam Gábor

gyászhír

kispál és a borz

zene

kultúra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kémek, drónok, hamis riasztás és a rejtekhely: így fogták el az amerikaiak Madurót

Kémek, drónok, hamis riasztás és a rejtekhely: így fogták el az amerikaiak Madurót
Hónapokon át amerikai kémek figyelték Nicolás Maduro venezuelai elnök minden lépését, miközben aprólékos terv készült az elfogására, és a hadműveletben részt vevő elit csapatok a titkos rejtekhely másán gyakoroltak. „Tudták, hogy jövünk” – számos részlet ismertté vált az akcióról, melyet győzedelmes videóval mutatott be Donald Trump elnök.
 

Rendkívüli Aréna a venezuelai helyzetről az InfoRádióban

Kína is üzent Washingtonnak a venezuelai események után

Nicolás Maduro bilincsben lájkol – fotó, videó

Ügyvivő elnököt neveztek ki Venezuela élére

Az oroszok bejelentették az ENSZ BT rendkívüli ülését

Kuba és Kolumbia is komoly üzenetet kapott Amerikától a venezuelai támadás után

Donald Trump nem számít a venezuelai ellenzékre

Orbán Viktor közleményt adott ki a venezuelai amerikai akcióról

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.04. vasárnap, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Régóta nem látott téli fordulat jöhet: több centi vastag hótakaróba borul az ország

Régóta nem látott téli fordulat jöhet: több centi vastag hótakaróba borul az ország

Jelentős havazás érkezik a jövő hét elején Magyarországra: a meteorológiai előrejelzések szerint hétfőn vonul be az első kiterjedt csapadékzóna. A déli országrészben helyenként 10 centiméternél is vastagabb hóréteg alakulhat ki, miközben a hideg idő a hét közepéig biztosan kitart - jelentette a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt a rekordot is vitté Mbappé: elképesztő, mit csinált a francia világsztár

Ezt a rekordot is vitté Mbappé: elképesztő, mit csinált a francia világsztár

Az IFFHS közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Maduro in custody at New York detention centre as Trump says US will 'run' Venezuela

Maduro in custody at New York detention centre as Trump says US will 'run' Venezuela

Venezuela denounces “military aggression" after the US launched strikes on Saturday and captured Maduro and his wife.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 3. 07:15
Húsz év után megházasodott a poplegenda
2026. január 2. 13:48
Tari Annamária: a Facebook nem lehet valódi örömszerzés forrása
×
×
×
×