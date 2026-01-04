ARÉNA - PODCASTOK
Horizontal composition photography of a young men, specialized technician or just home man, trying to restore power after electricity outage in the dark with his light. He is looking on the circuit breaker, and try to find the right button to operate. Picture shot in the dark, with a LED hand light, which gives a cold colorimetry image, and selective focus on the finger human hand and button of the circuit breaker (ON-OFF), fuse box switch. Electrical cabinet, open, with electrical circuit breaker. Side view in selective focus.
Nyitókép: Gregory_DUBUS/Getty Images

Súlyos helyzet Berlinben, napokig rendkívüli állapotokra kell számítani több városrészben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Több tízezer ember maradt áram nélkül Berlin délnyugati részén, miután szombat hajnalban tűz rongált meg egy kábelhidat a Teltow-csatornánál, a lichterfeldei erőmű közelében. A rendőrség szándékos gyújtogatás gyanúja miatt nyomoz, elkövetőként az úgynevezett Vulkán-csoport, egy baloldali szélsőséges szervezet jelentkezett.

A berlini rendőrség egyik szóvivője elmondta, hogy a nyomozás jelenlegi állása szerint „hitelesnek” minősítették a Vulkán-csoport levelét, amelyben a gyújtogatás elkövetőjeként jelentkezett, ugyanakkor a nyomozás tovább folyik a történtek okának feltárására.

Kai Wegner berlini polgármester a tetteseket szintén „nyilvánvalóan baloldali szélsőségeseknek” nevezte. „Elfogadhatatlan, hogy újfent baloldali szélsőségesek támadnak áramhálózatunkra és ezzel emberéleteket veszélyeztetnek” – hangsúlyozta a Berlin tartományt vezető kereszténydemokrata politikus.

A Stromnetz Berlin adatai szerint mintegy 45 400 háztartás és 2200 vállalkozás érintett Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee és Lichterfelde városrészekben.

A károk súlyosak: több nagyfeszültségű kábel sérült meg, a javítás rendkívül összetett, ezért a teljes helyreállítás várhatóan csak csütörtök délutánra fejeződhet be. A hálózatüzemeltető abban bízik, hogy mintegy 10 ezer háztartást már korábban ideiglenesen vissza tud kapcsolni más hálózati szakaszokról.

Az áramszünet miatt leálltak a fűtőrendszerek, működésképtelenné váltak a jelzőlámpák, üzletek és szolgáltatások zártak be, a mobilkommunikáció is akadozik. A távfűtés is részben érintett, mivel az áramhiány miatt a szivattyúk nem tudják megfelelően továbbítani a meleg vizet.

A Steglitz-Zehlendorf kerület szükségszállásokat nyitott, ám ezek egyelőre csak kis mértékben telítettek, ugyanis

sok érintett rokonoknál, barátoknál vagy szállodákban keresett menedéket. A rendőrség megerősített járőrözéssel és ideiglenes világítással próbálja fenntartani a közbiztonságot,

miközben hangosbemondókon és közösségi felületeken takarékos telefonhasználatra és a rászorulók segítésére szólít fel.

Az érintett területen több idősotthon és egészségügyi intézmény is működik; egyes lakókat és betegeket már átszállítottak más intézményekbe, a kórházak szükségáramra álltak át. A hatóságok szerint a helyzet a téli hideg miatt különösen súlyos, és napokig rendkívüli állapotokra kell számítani.

Külföld

berlin

áramszünet

rongálás

szélsőséges csoport

