Most Ukrajnában robbant fel egy kocsi, katonai szolgálatot teljesítő személy az áldozat

Infostart
Csomagtartóba rejtették a robbanószerkezetet.

A Kijevi Városi Ügyészség tájékoztatása szerint január 4-én, vasárnap Kijev Obolon kerületében felrobbant egy terepjáró az egyik lakóház udvarán, amikor az autó csomagtartóját kinyitották – írta az Index. Egy katonai szolgálatot teljesítő személy repeszek okozta sérüléseket szenvedett a robbanásban.

A közelben tartózkodott egy nő is, ő azonban nem szenvedett sérüléseket.

Ukrajna európai szövetségesei szombaton Kijevben tanácskoztak, hogy megvitassák az Oroszországgal folyó fegyveres konfliktusból kivezető béketerv utolsó simításait, az Ukrajnát támogató „tettrekészek koalíciójának” jövő heti franciaországi csúcstalálkozója előtt. Tizenöt ország - közöttük Franciaország, Németország és Kanada – nemzetbiztonsági tanácsadói, valamint az Európai Unió és a NATO képviselői találkoztak – idén első alkalommal – az ukrán fővárosban. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja videokonferencia segítségével vett részt a tanácskozáson – közölte Rusztem Umerov, Ukrajna főtárgyalója.

Az ukrán vezérkar egyeztette az Egyesült Államokkal az ukrán hadsereg támogatására vonatkozó dokumentumot – közölte szombaton Andrij Hnatov vezérezredes, vezérkari főnök. A dokumentum tájékoztatása szerint négy részből áll, ezek arról szólnak, hogy milyen módon támogatják Ukrajnát, a hadsereg ellátását, helyreállítását és korszerűsítését, továbbá hogyan ellenőrizzék a megállapodások betartását, és hogyan reagáljanak a megállapodás megsértésére.

Volodimir Zelenszkij szombaton bejelentette azt is, hogy a legújabb kormányátalakítás keretében Denisz Smihal most leváltott védelmi minisztert javasolta energiaügyi miniszternek és első miniszterelnök-helyettesnek.

Marco Rubio szerint az USA nem magának akarja Venezuela olaját
Az Egyesült Államok alapvetően kész együttműködni a megmaradt venezuelai vezetéssel azt követően, hogy Nicolás Maduro elnököt amerikai erők egy szombat hajnali művelet során őrizetbe vették. Erről Marco Rubio amerikai külügyminiszter beszélt vasárnap a CBS News amerikai hírtelevíziónak.
 

Nicolás Madurónak volt egy utolsó esélye – kiderült, micsoda

Maduro mellett 5 további vádlott szerepel az amerikai vádiratban

Ez hosszú lesz – reakciók Nicolás Maduro elhurcolására

A venezuelai olajügyek után itt az OPEC+ kitermelési döntése

Kémek, drónok, hamis riasztás és a rejtekhely: így fogták el az amerikaiak Madurót

Kína is üzent Washingtonnak a venezuelai események után

Kőhalmi Zoltán: a humor egy robbanó bomba

A saját humora, ízlése vagy ízléstelensége vezeti, és nem tudja elképzelni, hogy kifogyjon az ötletekből – mondta az InfoRádióban Kőhalmi Zoltán, aki alapvetően mindig is humoristának tartotta magát, illetve sokáig olyan írónak, aki éppen nem ír. Szerinte a színpadon az a humorista feladata, hogy minél kevesebb szóval jusson el a poénig, ami akkor működik igazán, ha a közönség érti, amiről beszél. Napjaink egyik legnépszerűbb magyar humoristája az új könyvéről, a stand-up comedy magyarországi indulásáról, a szakma szépségeiről és nehézségeiről, valamint a humoristák új generációjáról is beszélt az InfoRádióban.
Így értékelik a befektetők Trump húzását

A globális befektetőknek újabb geopolitikai kockázatokkal kell szembenézniük, miután az Egyesült Államok elfogta Nicolás Madurót, Venezuela elnökét. A lépés hosszabb távon felszabadíthatja az ország hatalmas olajkészleteit, és lendületet adhat a kockázatosabb eszközöknek. Közben a kötvénybefektetők már megjelentek az ország adósságpiacán.

Egyre nagyobb bajban Elon Musk? Ütik-verik a Teslát, nagyon fontos dolgot bukott a cég

A Tesla globális járműeladásai második egymást követő évben csökkentek 2025-ben, így a BYD átvette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét.

US not at war with Venezuela, Rubio says, as Maduro held in New York jail

The secretary of state says the US will retain "multiple levers of leverage" if Venezuela's leaders don't "make the right decisions".

