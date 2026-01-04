Most Ukrajnában robbant fel egy kocsi, katonai szolgálatot teljesítő személy az áldozat

A Kijevi Városi Ügyészség tájékoztatása szerint január 4-én, vasárnap Kijev Obolon kerületében felrobbant egy terepjáró az egyik lakóház udvarán, amikor az autó csomagtartóját kinyitották – írta az Index. Egy katonai szolgálatot teljesítő személy repeszek okozta sérüléseket szenvedett a robbanásban.

A közelben tartózkodott egy nő is, ő azonban nem szenvedett sérüléseket.

A car exploded in Kyiv’s Obolon district, wounding a serviceman with shrapnel, prosecutors said. Police, bomb disposal teams, dog handlers and other services responded, and the blast is being investigated as a terrorist attack. pic.twitter.com/obiqnsTLxL — WarTranslated (@wartranslated) January 4, 2026

Ukrajna európai szövetségesei szombaton Kijevben tanácskoztak, hogy megvitassák az Oroszországgal folyó fegyveres konfliktusból kivezető béketerv utolsó simításait, az Ukrajnát támogató „tettrekészek koalíciójának” jövő heti franciaországi csúcstalálkozója előtt. Tizenöt ország - közöttük Franciaország, Németország és Kanada – nemzetbiztonsági tanácsadói, valamint az Európai Unió és a NATO képviselői találkoztak – idén első alkalommal – az ukrán fővárosban. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja videokonferencia segítségével vett részt a tanácskozáson – közölte Rusztem Umerov, Ukrajna főtárgyalója.

Az ukrán vezérkar egyeztette az Egyesült Államokkal az ukrán hadsereg támogatására vonatkozó dokumentumot – közölte szombaton Andrij Hnatov vezérezredes, vezérkari főnök. A dokumentum tájékoztatása szerint négy részből áll, ezek arról szólnak, hogy milyen módon támogatják Ukrajnát, a hadsereg ellátását, helyreállítását és korszerűsítését, továbbá hogyan ellenőrizzék a megállapodások betartását, és hogyan reagáljanak a megállapodás megsértésére.

Volodimir Zelenszkij szombaton bejelentette azt is, hogy a legújabb kormányátalakítás keretében Denisz Smihal most leváltott védelmi minisztert javasolta energiaügyi miniszternek és első miniszterelnök-helyettesnek.