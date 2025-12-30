Váratlanul hunyt el hajnalban a budapesti kerületi alpolgármester

Berobbanások, visszavonulások, kilépések, botrányok – a legnagyobb belpolitikai események 2025-ben

Bár országgyűlési választást csak 2026 tavaszán tartanak Magyarországon, a mögöttünk hagyott év jelentős része már az intenzív kampány jegyében zajlott. A következő szűk fél órában igyekszünk összefoglalni a két legnagyobb párt, vagyis a Fidesz és a Tisza küzdelmeit, de beszámolunk Gyurcsány Ferenc és a Momentum visszalépéséről is. Foglalkozunk a kormány és a főváros politikai csörtéivel, és a legnagyobb horderejű belpolitikai botrányokkal is. A közélet mellett természetesen a haszonállatokat és a szőlőültetvényeket pusztító járványokról is szót ejtünk.