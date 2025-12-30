Váratlanul hunyt el hajnalban a budapesti kerületi alpolgármester

„Megrendülve búcsúzom Petrovai Lászlótól, barátomtól, a 18. kerület alpolgármesterétől, aki ma hajnalban váratlanul hunyt el. A családját, a lakóhelyét, a hazáját szerető ember volt, akit mindenki viszont szeretett, aki ismerte. 2010-től önkormányzati képviselőként, 2019 óta alpolgármesterként szolgálta a kerületét. A szó legnemesebb értelmében volt politikus” – írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon.
Petrovai László halálát korábban Szaniszló Sándor, a kerület polgármestere jelentette be.