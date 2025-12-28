Donald Trump szerint megvan az ukrajnai békemegállapodás alapja – a nap hírei

Az amerikai elnök szerint megvan egy olyan békemegállapodás alapja, amely Ukrajna és minden érintett fél számára kedvező lehet. Donald Trump erről az ukrán elnökkel közösen nyilatkozva beszélt a floridai tárgyalások előtt. Az amerikai elnök Vlagyimir Putyinnal is egyeztetett telefonon és úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy az orosz elnök komolyan gondolja a békét. Donald Trump szerint Ukrajna számára erős biztonsági megállapodás születne, amelyben az európai országok is jelentős szerepet vállalnának. Előzőleg Vlagyimir Putyin egy interjúban világossá tette, hogy ha Ukrajna nem rendezi békés úton a konfliktust, Oroszország katonai eszközökkel fogja elérni céljait.

Az orosz elnöki tanácsadó szerint Kijevnek politikai döntést kell hoznia a Donyec-medencéről a harcok végleges leállítása érdekében. Jurij Usakov arról beszélt: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök erről a telefonon folytatott telefonos beszélgetésben értett egyet. Hozzátette: a beszélgetést az amerikai fél kezdeményezte. Donald Trump több kérdést is meg akart beszélni Vlagyimir Putyinnal az ukrán elnökkel tervezett találkozása előtt. A két vezető megállapodott abban, hogy Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozója után ismét tárgyalni fog.

A mai családok szerepéről és küldetéséről szólt 14. Leó pápa a názáreti szent családnak szentelt ünnepnapon. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott beszédében úgy fogalmazott: a családok tartják fent a fényt a társadalomban a mai világban is jelen levő Heródesekkel szemben. Arra kérte a hívőket, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért és a háború miatt szenvedő családokért. A vasárnapi volt 14. Leó pápa idei utolsó Úrangyala-imádsága.

Lezárta a jubileumi szentévet a Szent István-bazilikában Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. Néhai Ferenc pápa tavaly december 24-én nyitotta meg a jubileumi szentévet.

A nyáron életbe lépő uniós migrációs paktum elleni küzdelmet nevezte 2026 egyik legnagyobb csatájának a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán megismételte: Magyarország jövőre sem fogad be migránsokat, és nem fizet más országok bevándorlóiért.

Az év végi biztosítási határidőkre figyelmeztet a biztosítási alkuszok szövetsége. Több mint 65 ezer autós mondta fel év végén lejáró kgfb-szerződését, nekik éjfélig új biztosítást kell kötniük, különben január 1-jétől fedezet nélkül maradnak, ami súlyos anyagi kockázatot jelent.

Svédországban hárman meghaltak a Skandináv-félszigetet sújtó viharban. Az áldozatokra fák dőltek rá. Vasárnap még mindig több tízezer ember volt áram nélkül. A Johannes névre keresztelt vihar az ország északi részének nagy részét és Finnország nyugati részét érintette.

Romániában turisták rekedtek a Fogarasi-havasokban lévő menedékházakban az erős szél miatt. A térségben leállították a drótkötélpályás szállítást. A több mint 2 ezer méteres magasságban lévő menedékházakat csak kötélpályán lehet megközelíteni, miután a Transzfogarasi utat már korábban lezárták a hó miatt.

Németországban több baleset történt a lefagyott utakon, Szászországban a rendőrség több mint 30 esetet regisztrált, és más tartományokban is voltak súlyos ütközések. Berlinben sokan kerültek kórházba csonttörésekkel a jeges útviszonyok miatt.

Ismét kitört az Etna, a hatóságok a legmagasabb szintű légi közlekedési figyelmeztetést adták ki, de egyelőre nem kellett lezárni a közeli repülőteret. Az olasz Országos Geofizikai és Vulkanológiai Intézet szerint a kráterek folyamatosan bocsátottak ki hamut és füstöt.

Az Egyesült Államok üdvözölte a Thaiföld és Kambodzsa között létrejött új tűzszünetet, amely a december elején kiújult határkonfliktus lezárását célozza. Marco Rubio amerikai külügyminiszter felszólította a feleket, hogy tartsák be az egyezség feltételeit és hajtsák végre a korábbi, Malajziában megkötött békemegállapodás pontjait.

Szíriában hárman meghaltak és sokan megsebesültek a tüntetők összecsapásában az alavita mecset elleni pénteki merénylet után.A robbantásban nyolc ember életét vesztette, tizennyolcan pedig megsebesültek december 26-án a közép-szíriai Homszban.

Irán három műholdat indított Föld körüli pályára orosz közreműködéssel. A hivatalos közlés szerint a műholdak egyebek között időjárási adatokat fognak gyűjteni tudományos kutatás céljára. Teherán állítása szerint űrkutatási projektjei kizárólag békés célokat szolgálnak.

Elhunyt Brigitte Bardot. A francia filmművészet legendás alakja és az állatvédelem elkötelezett harcosa 91 éves volt. Az 1960-as évek ikonikus sztárja több mint 50 filmben szerepelt, majd feladta karrierjét, hogy életét az állatok védelmének szentelje. Brigitte Bardot neve összeforrt a francia kultúrával és a nemzetközi filmvilággal, ugyanakkor humanitárius munkája is világszerte ismertté tette.