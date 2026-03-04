ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Glasshouse Images/Getty Images

Új fejlemény a törvényellenesen nemátalakító műtéteket végző kiskunhalasi orvosok ügyében

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A műtéteket végrehajtó orvosokat vesztegetés elfogadásával, valamint jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolják. Két társukkal szemben pedig folytatólagosan elkövetett vesztegetés elfogadása miatt emeltek vádat.

Vádat emeltek annak a két orvosnak, valamint két társuknak az ügyében, akik két éven át törvényellenesen, közfinanszírozásra végeztek műtéteket a kiskunhalasi kórházban – közölte honlapján az ügyészség.

Az egyik vádlott urológus szakorvosként magánrendelés keretében nemátalakító és egyéb műtéteket, valamint azokhoz kapcsolódó vizsgálatokat, kezeléseket nyújtott pácienseinek.

Mivel a kiskunhalasi kórház alkalmazásában is állt, annak műtőjét nem használhatta volna magánegészségügyi célokra.

Ennek ellenére 2022-ben megállapodott a kórház vezetőségével – két vádlott társával –, hogy a vonatkozó jogszabályok megkerülésével, munkaidő után használhassa a műtőket.

A doktor a műtéteket rendszerint társával, a másik orvossal együtt végezte 600 ezer és egymillió forint közötti térítési díjakért, melyeket részben a cége, részben egy alapítvány számlájára kért átutalni. Az operációkat a társadalombiztosítás terhére, a magánbetegek osztályra történt felvételével hajtották végre.

A társadalombiztosítási támogatások jogosulatlan igénylésével a vádlottak összesen több, mint 15 millió forinttal károsították meg a költségvetést.

A főügyészség a műtéteket végző vádlottakat a nekik ezért térítési díjakat fizető pácienseik számához igazodó rendbeliségű vesztegetés elfogadásával, valamint jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. Két társukkal szemben folytatólagosan elkövetett vesztegetés elfogadása miatt emeltek vádat. A szabadlábon védekező terheltek bűnösségének kérdésében a Kecskeméti Törvényszék dönt majd.

